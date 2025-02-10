X Hesabında Öfke Patlaması Yaşayan Kanye West'in Body Shaming Açıklamaları Tepki Çekti
X Hesabında Öfke Patlaması Yaşayan Kanye West'in Body Shaming Açıklamaları Tepki Çekti
X hesabında son günlerde adeta öfke atağı geçiren Kanye West, son açıklamalarıyla büyük bir tartışmaya yol açtı. Ünlü şarkıcı, X hesabını kapatmadan önce yaptığı body shaming yorumlarıyla tepki çekti. West, 'Kilolu insanları moda şovlarımda kullanmam, kıyafetlerde nasıl göründüklerini beğenmiyorum ve kıyafetler dışında daha da kötü görünüyorlar.' diyerek, kilolu insanları hedef aldı. Bu sözler, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak, pek çok kişi tarafından eleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde tüm dünyanın gündeminde Kanye West ve Bianca Censori çifti var sizler de takdir edersiniz ki. İkilinin katıldığı etkinliklerde tercih ettiği kıyafetler epey konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız Bianca Censori'nin Grammy'ye çıplak bir şekilde katılması, tepkileri de beraberinde getirmişti. West'in Bianca üzerinde "baskınlık" kurduğu iddiaları alevlenmişti.
Gün geçmiyor ki Kanye West gündemi değişmesin. Son günlerde Twitter (X) hesabında adeta "atak" geçiren West, X hesabını kapatmadan önce yaptığı bir paylaşımla sinirleri hoplattı.
Bu sefer de "kilolu" insanları hedef alan West, "Moda şovlarımda şişman insanları kullanmam, kıyafetlerde nasıl göründüklerini beğenmiyorum ve kıyafetler dışında daha da kötü görünüyorlar." dedi.
West kullanıcıları öfkelendirdi. Herkes birbirinden farklı yorumlar yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Evet sen çıplak insanları kullanıyorsun"
"Mani tam olarak böyle gözükür"
"Yeter"
"O zaman sen de daha fazla spor yapmaya başlamalısın"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın