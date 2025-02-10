X Hesabında Öfke Patlaması Yaşayan Kanye West'in Body Shaming Açıklamaları Tepki Çekti

X hesabında son günlerde adeta öfke atağı geçiren Kanye West, son açıklamalarıyla büyük bir tartışmaya yol açtı. Ünlü şarkıcı, X hesabını kapatmadan önce yaptığı body shaming yorumlarıyla tepki çekti. West, 'Kilolu insanları moda şovlarımda kullanmam, kıyafetlerde nasıl göründüklerini beğenmiyorum ve kıyafetler dışında daha da kötü görünüyorlar.' diyerek, kilolu insanları hedef aldı. Bu sözler, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak, pek çok kişi tarafından eleştirildi.