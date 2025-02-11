Yapay Zekayla Üretilen Influencer'a Onlarca Erkekten "Sevgililer Günü" Teklifi Yağıyor!
Yapay Zekayla Üretilen Influencer'a Onlarca Erkekten "Sevgililer Günü" Teklifi Yağıyor!
Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle sanal influencer’lar da hızla popülerleşti. Bunlardan biri olan Aika da dijital dünyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Sevgililer Günü yaklaşırken, Aika’ya onlarca erkekten romantik teklifler yağmaya başlamış. Lüks yemeklerden tatil tekliflerine kadar pek çok teklif alan Aika, aylık 5 bin sterlin (yaklaşık 223 bin TL) kazanıyor!
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Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte gerçeklik algımız yavaş yavaş kayboluyor. Yapay zeka ile üretilmiş influencerlar, yapay sesler derken bazen “Biz ne yaşıyoruz?” moduna girmemek elde değil.
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Aika Kittie isimli bu influencer da bunlardan bir tanesi. Yüzde yüz yapay zekayla üretilmiş olan influencer, geniş bir takipçi kitlesine sahip.
Uygulama aracılığıyla hayranlarıyla para karşılığı sohbet eden influencerın yaratıcısı, Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte erkek hayranlarının çok heyecanlandığını dile getiriyor.
Aika'nın yaratıcısı, Sevgililer Günü’nü birlikte geçirmek isteyen 500’den fazla erkekten teklif aldığını da söylüyor.
Geçmişte, Aika özel bir jetle Dubai'ye uçma teklifleri ve sayısız tatil daveti almış.
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Şu anda bile birçok kişi Aika'ya "Tam benim tipimsin", "Seni seviyorum", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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