onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Yapay Zekayla Üretilen Influencer'a Onlarca Erkekten "Sevgililer Günü" Teklifi Yağıyor!

Yapay Zekayla Üretilen Influencer'a Onlarca Erkekten "Sevgililer Günü" Teklifi Yağıyor!

Sevgililer günü
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 18:37

Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle sanal influencer’lar da hızla popülerleşti. Bunlardan biri olan Aika da dijital dünyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Sevgililer Günü yaklaşırken, Aika’ya onlarca erkekten romantik teklifler yağmaya başlamış. Lüks yemeklerden tatil tekliflerine kadar pek çok teklif alan Aika, aylık 5 bin sterlin (yaklaşık 223 bin TL) kazanıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte gerçeklik algımız yavaş yavaş kayboluyor. Yapay zeka ile üretilmiş influencerlar, yapay sesler derken bazen “Biz ne yaşıyoruz?” moduna girmemek elde değil.

Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte gerçeklik algımız yavaş yavaş kayboluyor. Yapay zeka ile üretilmiş influencerlar, yapay sesler derken bazen “Biz ne yaşıyoruz?” moduna girmemek elde değil.

Aika Kittie isimli bu influencer da bunlardan bir tanesi. Yüzde yüz yapay zekayla üretilmiş olan influencer, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Aika Kittie isimli bu influencer da bunlardan bir tanesi. Yüzde yüz yapay zekayla üretilmiş olan influencer, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Sadece Aika ile konuşabilmek için hayranları aylık toplamda 5 bin sterlin, 223 bin Türk lirası ödüyor.

Uygulama aracılığıyla hayranlarıyla para karşılığı sohbet eden influencerın yaratıcısı, Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte erkek hayranlarının çok heyecanlandığını dile getiriyor.

Uygulama aracılığıyla hayranlarıyla para karşılığı sohbet eden influencerın yaratıcısı, Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte erkek hayranlarının çok heyecanlandığını dile getiriyor.

Aika'nın yaratıcısı, Sevgililer Günü’nü birlikte geçirmek isteyen 500’den fazla erkekten teklif aldığını da söylüyor.

Aika'nın yaratıcısı, Sevgililer Günü’nü birlikte geçirmek isteyen 500’den fazla erkekten teklif aldığını da söylüyor.

Sevgililer Günü için lüks bir alışveriş turu, şehrin en prestijli restoranlarında akşam yemeği ve romantik bir Paris gezisi tekliflerini de söylemezsek olmaz!

Geçmişte, Aika özel bir jetle Dubai'ye uçma teklifleri ve sayısız tatil daveti almış.

Geçmişte, Aika özel bir jetle Dubai'ye uçma teklifleri ve sayısız tatil daveti almış.

Her ne kadar Aika yüz yüze teklifleri kabul edemese de yaratıcısı, bu Sevgililer Günü'nde onun yine de dünyanın en şanslı kızı olacağına inanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şu anda bile birçok kişi Aika'ya "Tam benim tipimsin", "Seni seviyorum", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapıyor.

Şu anda bile birçok kişi Aika'ya "Tam benim tipimsin", "Seni seviyorum", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yapıyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın