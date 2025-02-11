Yapay Zekayla Üretilen Influencer'a Onlarca Erkekten "Sevgililer Günü" Teklifi Yağıyor!

Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle sanal influencer’lar da hızla popülerleşti. Bunlardan biri olan Aika da dijital dünyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Sevgililer Günü yaklaşırken, Aika’ya onlarca erkekten romantik teklifler yağmaya başlamış. Lüks yemeklerden tatil tekliflerine kadar pek çok teklif alan Aika, aylık 5 bin sterlin (yaklaşık 223 bin TL) kazanıyor!