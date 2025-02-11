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"Kaçıncı Yüzyıldayız?": Kız Tarafıyla Tanışmaya Giden Aileye 12 Cumhuriyet Altını Değerinde "Süt Parası" Şoku!

"Kaçıncı Yüzyıldayız?": Kız Tarafıyla Tanışmaya Giden Aileye 12 Cumhuriyet Altını Değerinde "Süt Parası" Şoku!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 17:57

Evlilik yolunda ailelerle tanışma faslı bazen ilginç olaylara sahne olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, başına gelen ilginç bir olayı paylaştı. Abisinin kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya giden aile, kızın annesinden 12 Cumhuriyet altını değerinde “süt parası” talebiyle karşılaşmış. Bu olay, sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

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Sizler de takdir edersiniz ki evleneceğimiz kişinin ailesi, bazı ilginç örf ve adetlere sahip olabiliyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, "Allah'ım, nasip etme!" demekten kendimizi alamıyoruz!

Sizler de takdir edersiniz ki evleneceğimiz kişinin ailesi, bazı ilginç örf ve adetlere sahip olabiliyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, "Allah'ım, nasip etme!" demekten kendimizi alamıyoruz!

Bir X (Twitter) kullanıcısının anlattığı olay da yukarıda söylediğimiz durumun timsali desek yeridir. İddiasına göre, abisinin kız arkadaşının annesi, "süt parası" adı altında bir miktar para istemiş.

Bir X (Twitter) kullanıcısının anlattığı olay da yukarıda söylediğimiz durumun timsali desek yeridir. İddiasına göre, abisinin kız arkadaşının annesi, "süt parası" adı altında bir miktar para istemiş.
twitter.com

Az buz bir para da değil. Tam tamına 12 Cumhuriyet altını, yani yaklaşık 276 bin TL!

Bu olay sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Bu olay sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Turgut Güler

Sakın karşılarında ezik durma, azıcık kıymete bin, şunu da iste, bunu da aldır, bak falancanın kızına bilmem ne kadarlık altın yaptılar, senin neyin eksik gi... Devamını Gör

Bozkurt

İş bu noktaya gelene kadar nasıl kimse birbirini tanımıyor?

Diğdem Çakır

Süt parası tedavülden kalmamış mıydı ya