"Kaçıncı Yüzyıldayız?": Kız Tarafıyla Tanışmaya Giden Aileye 12 Cumhuriyet Altını Değerinde "Süt Parası" Şoku!
"Kaçıncı Yüzyıldayız?": Kız Tarafıyla Tanışmaya Giden Aileye 12 Cumhuriyet Altını Değerinde "Süt Parası" Şoku!
Evlilik yolunda ailelerle tanışma faslı bazen ilginç olaylara sahne olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, başına gelen ilginç bir olayı paylaştı. Abisinin kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya giden aile, kızın annesinden 12 Cumhuriyet altını değerinde “süt parası” talebiyle karşılaşmış. Bu olay, sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
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Sizler de takdir edersiniz ki evleneceğimiz kişinin ailesi, bazı ilginç örf ve adetlere sahip olabiliyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki, "Allah'ım, nasip etme!" demekten kendimizi alamıyoruz!
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Bir X (Twitter) kullanıcısının anlattığı olay da yukarıda söylediğimiz durumun timsali desek yeridir. İddiasına göre, abisinin kız arkadaşının annesi, "süt parası" adı altında bir miktar para istemiş.
Bu olay sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Sakın karşılarında ezik durma, azıcık kıymete bin, şunu da iste, bunu da aldır, bak falancanın kızına bilmem ne kadarlık altın yaptılar, senin neyin eksik gi... Devamını Gör
İş bu noktaya gelene kadar nasıl kimse birbirini tanımıyor?
Süt parası tedavülden kalmamış mıydı ya