Müzik Listelerini Altüst Eden Pop Şeytanı Lady Gaga'nın Giydiği En İkonik Kıyafetleri Hatırlayalım!

Pop müziğin kural tanımayan kraliçesi Lady Gaga, müzik dünyasındaki sarsıcı etkisini moda sahnesine de taşımaktan çekinmiyor. Son olarak 'Abracadabra' parçasıyla adından söz ettiren sanatçı, Mayhem albümünde elektronik altyapılarla pop’u bambaşka bir boyuta taşıdı. Sadece sanatı ve şarkılarıyla değil, ilginç moda anlayışıyla da akılarda yer edinen Gaga'nın geçmişten günümüze giydiği ikonik kıyafetleri beraber hatırlayalım mı?

Eğer cevabınız evet ise, sizleri aşağıya alalım...