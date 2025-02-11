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Müzik Listelerini Altüst Eden Pop Şeytanı Lady Gaga'nın Giydiği En İkonik Kıyafetleri Hatırlayalım!

Müzik Listelerini Altüst Eden Pop Şeytanı Lady Gaga'nın Giydiği En İkonik Kıyafetleri Hatırlayalım!

Lady Gaga
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 22:40

Pop müziğin kural tanımayan kraliçesi Lady Gaga, müzik dünyasındaki sarsıcı etkisini moda sahnesine de taşımaktan çekinmiyor. Son olarak 'Abracadabra' parçasıyla adından söz ettiren sanatçı, Mayhem albümünde elektronik altyapılarla pop’u bambaşka bir boyuta taşıdı. Sadece sanatı ve şarkılarıyla değil, ilginç moda anlayışıyla da akılarda yer edinen Gaga'nın geçmişten günümüze giydiği ikonik kıyafetleri beraber hatırlayalım mı?

Eğer cevabınız evet ise, sizleri aşağıya alalım...

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1. John Galliano'nun 2003 koleksiyonundan...

1. John Galliano'nun 2003 koleksiyonundan...

2. Alev fırlatan sütyen!

2. Alev fırlatan sütyen!

3. Gaga'nın "The Fame Monster" dönemini pek de küçümsememek lazım tabi!

3. Gaga'nın "The Fame Monster" dönemini pek de küçümsememek lazım tabi!

4. Ne kadar sade dursa da saçtan yapılmış o mistik elbise.

4. Ne kadar sade dursa da saçtan yapılmış o mistik elbise.

5. Met Gala denilince akla o gelir!

5. Met Gala denilince akla o gelir!
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6. Gerçekten "Bir Yıldız Doğuyor".

6. Gerçekten "Bir Yıldız Doğuyor".

7. Etten elbise yokken balon elbise vardı!

7. Etten elbise yokken balon elbise vardı!

8. 2009 yılı Gaga için tam bir "prime" dönemiydi. Kendisini birçok kez kırmızı tonlarında gördük.

8. 2009 yılı Gaga için tam bir "prime" dönemiydi. Kendisini birçok kez kırmızı tonlarında gördük.

9. O dönem gümüş renkler de malumunuz...

9. O dönem gümüş renkler de malumunuz...

10. Lateks elbise içerisinde Kraliçe Elizabeth ile selamlaşmışlığı da vardır!

10. Lateks elbise içerisinde Kraliçe Elizabeth ile selamlaşmışlığı da vardır!
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11. 2014 yılında da Gaga, bildiğimiz Gaga!

11. 2014 yılında da Gaga, bildiğimiz Gaga!

12. Doğum gününde giydiği kıyafetlerden sadece bir tanesi.

12. Doğum gününde giydiği kıyafetlerden sadece bir tanesi.

13. Ve yine 2014. Gaga, pandemi olmadığı halde uzun bir süre karşımıza maskeli kombinleriyle çıktı.

13. Ve yine 2014. Gaga, pandemi olmadığı halde uzun bir süre karşımıza maskeli kombinleriyle çıktı.

14. VMAs performansından bir kare.

14. VMAs performansından bir kare.

15. Kırmızı halıdaki kıyafet seçimleriyle de akıllarımıza kazınmıştı.

15. Kırmızı halıdaki kıyafet seçimleriyle de akıllarımıza kazınmıştı.
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16. Swarowski taşlarıyla kaplı bir "melek" konsepti...

16. Swarowski taşlarıyla kaplı bir "melek" konsepti...

17. Ve tabii ki o etten elbise...

17. Ve tabii ki o etten elbise...

18. ARTPOP ile dans pistine geri dönüş!

18. ARTPOP ile dans pistine geri dönüş!

19. Üzerinde 88 tane inci taşı bulunan elbisesi.

19. Üzerinde 88 tane inci taşı bulunan elbisesi.

20. Ve adeta Shakespeare döneminden fırlamış o kıyafet!

20. Ve adeta Shakespeare döneminden fırlamış o kıyafet!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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