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Ünlü Astrolog Aslan Dolunayı İçin Uyardı: "Zorlayıcı Bir Dönem Bizi Bekliyor"

Ünlü Astrolog Aslan Dolunayı İçin Uyardı: "Zorlayıcı Bir Dönem Bizi Bekliyor"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 21:09

17 Şubat'ta Aslan Dolunayında neler yaşanacağı büyük bir merak konusu. Birçok kişi bu Dolunaydan kötü bir şekilde etkilenebilir. Haberler.com'dan Astrolog Aysun Koç'a göre Aslan Dolunayı bizim için zorlayıcı olabilir. Depresyon, öfke problemleri de Aslan Dolunayının ana konusu. Peki Aysun Koç, bu Dolunay hakkında ne diyor?

İşte detaylar...

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Haberler.com'dan Astrolog Aysun Koç, geçtiğimiz günlerde 17 Şubat Aslan Dolunayında neler olacağını söyledi.

Haberler.com'dan Astrolog Aysun Koç, geçtiğimiz günlerde 17 Şubat Aslan Dolunayında neler olacağını söyledi.

Bu dolunayın hem kültürel hem de sosyal bazı etkileri olacak. Aysun Koç'a göre, depresyon tetiklenebilir, ani krizler geçirebiliriz.

Bu dolunayın hem kültürel hem de sosyal bazı etkileri olacak. Aysun Koç'a göre, depresyon tetiklenebilir, ani krizler geçirebiliriz.

'Bu Dolunay, egosu yüksek olan pek çok insanı da zorlayacak. Aynı zamanda çocuklar, ünlüler ve yöneticilerle ilgili zorlayıcı gelişmeler yaşanabilir,' dedi.

Yer yer jeolojik bazı olaylarla da karşılaşabileceğimizi söyleyen Koç, "Zorlayıcı bir dönem bizi bekliyor" dedi.

Yer yer jeolojik bazı olaylarla da karşılaşabileceğimizi söyleyen Koç, "Zorlayıcı bir dönem bizi bekliyor" dedi.

Koç, Dolunay'ın özellikle Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçlarının son on gününde doğanları daha fazla etkileyeceğini, Yay ve Koç burçlarının ise bu dönemde daha olumlu etkiler alacağını belirtti.

Koç, Dolunay'ın özellikle Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçlarının son on gününde doğanları daha fazla etkileyeceğini, Yay ve Koç burçlarının ise bu dönemde daha olumlu etkiler alacağını belirtti.

'Bu Dolunay, sorumluluk alınan işlerde uzun vadeli kalıcı oluşumlar sağlayabilir ancak yüzde 70-yüzde 80 için zorlu etkiler barındırıyor,' diyerek uyardı.

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Dolunay; burçları nasıl etkileyecek diye soracak olursanız, bu içeriğimizi inceleyebilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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