Ünlü Astrolog Aslan Dolunayı İçin Uyardı: "Zorlayıcı Bir Dönem Bizi Bekliyor"

17 Şubat'ta Aslan Dolunayında neler yaşanacağı büyük bir merak konusu. Birçok kişi bu Dolunaydan kötü bir şekilde etkilenebilir. Haberler.com'dan Astrolog Aysun Koç'a göre Aslan Dolunayı bizim için zorlayıcı olabilir. Depresyon, öfke problemleri de Aslan Dolunayının ana konusu. Peki Aysun Koç, bu Dolunay hakkında ne diyor?

İşte detaylar...