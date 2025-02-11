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Aslan Dolunayında Neler Olacak? Cesaretin Özgürlükle Ödüllendirileceği Aslan Dolunayının Burçlara Etkisi

Aslan Dolunayında Neler Olacak? Cesaretin Özgürlükle Ödüllendirileceği Aslan Dolunayının Burçlara Etkisi

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
11.02.2025 - 16:23

Şubat ayının merakla beklenen günü gelip çattı! Aslan burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte değişim başlıyor. Cesur, özgür ve öz güvenli olanlar kazanacak. Hedeflerinize yürümenin bir yolunu bulabilir, sahne ışıklarını üzerinize çekmeyi başarabilirsiniz. Peki, en çok da kariyer ve başarıdan söz edeceğimiz Aslan burcu Dolunayında burçları neler bekliyor? Aslan Dolunayından en çok hangi burçlar etkilenecek? 

İşte detaylar...

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Aslan Burcu Dolunayı Ne Zaman Gerçekleşecek?

Aslan Burcu Dolunayı Ne Zaman Gerçekleşecek?

Şubat ayının heyecanla beklenen Dolunay'ı 12 Şubat'ta saat 16.53'te meydana gelecek. Aslan burcunda 24 derecede meydana gelecek olan Dolunay, öz güven, cesaret ve yaratıcılık temalarıyla ön plana çıkacak.

Peki, Aslan Burcu Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Peki, Aslan Burcu Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Aslan burcunun 24 derecesinde Güneş ile Ay'ın karşı karşıya geldiği Dolunay'da bir de Uranüs'ün etkisini hissedeceğiz! Uranüs'ün oluşturduğu kare açıdan kaynaklanan bilinmeyenlere ve beklenmedik gelişmelere hazır olsanız iyi edersiniz. Ani değişimler yaşayabilirsiniz, sular bir dalgalanıp bir durulabilir... Duygusal iniş çıkışlar da söz konusu olabilir.

Aslan burcu Dolunayında fırsatı kaçırmayın, hedeflerinizi belirleyin: Sahne sizin!

Aslan burcu Dolunayında fırsatı kaçırmayın, hedeflerinizi belirleyin: Sahne sizin!

Uranüs işleri karıştırmaya meyilli olsa da siz kendinize odaklanın. Zira bu dönem hedef belirlemek, bir yıldız gibi parlamak ve kendini göstermek için harika fırsatlarla dolu. İşinizde fark yaratabilir yaratıcı fikirlerinizle adınızdan söz ettirebilir ve otorite elde edebilirsiniz. 

Bireysellik ve güç temalarına odaklanın. Gerçek bir lider olarak öne çıkacaksınız.

Hiç kimse sizi sınırlandıramaz: Özgürlüğünüz için harekete geçin!

Hiç kimse sizi sınırlandıramaz: Özgürlüğünüz için harekete geçin!

Pek çoğumuzun, hatta en sessizimizin bile harekete geçebileceği bir dönem başlıyor. Aslan'ın başına buyruk ve asi tavrı ruhunuza işleyebilir. Sınırları, engelleri ve baskıyı kabul etmeyeceksiniz. 

Tam da bu noktada bireysel özgürlük arayışlarının yanında kolektif düşünceler ve hareketler de gündemde yerini alabilir. Dünyada pek çok kişi güçlü farkındalıklar yaşayarak hak ettiklerini elde etmek konusunda ısrarcı olabilir.

Gökyüzünün asi gezegeni Uranüs ve Aslan burcu bir aradayken dikkat edin: Bir şeyler sonsuza dek değişebilir!

Gökyüzünün asi gezegeni Uranüs ve Aslan burcu bir aradayken dikkat edin: Bir şeyler sonsuza dek değişebilir!

Yerde ve gökte hareketlilik söz konusu iken doğal afetlere de dikkat etmeli. Kazalar, yer kürede değişiklikler, havada sert geçişler söz konusu olabilir. Tıpkı Zodyak'ın on iki burcu gibi her şey bireysel ve isyankar olabilir.

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Bireyselliğin ön plana çıktığı Aslan Dolunayında ilişkileri ise tutkular yönetebilir!

Duygularınız yerine arzularınızla hareket edebilirsiniz. Tabii bu durum ilişkinizin dinamiklerini değiştirebilir, sizi partnerinizle yakınlaştırabilir ve heyecanınızı artırabilir. Aman dikkat bu aralar ihanet ve anlık heyecanlara kapılıp yanlış kararlar verme ihtimaliniz de artabilir... Anlık hevesler ve tutkularınız sizi sürükleyebilir. Bu arada libidonuz da yükselebilir!

İşte, Aslan Dolunayından en çok etkilenecek burçlar!

İşte, Aslan Dolunayından en çok etkilenecek burçlar!

Şubat ayının yarısını geride bırakırken Aslan burcunda meydana gelen Dolunay'dan en çok Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burcu etkilenecek.

Boğa: Değişimi kabul edin!

Boğa: Değişimi kabul edin!

Dolunay'da hızlı bir değişimin başladığı dünyada siz de biraz esnek olmalısınız. Eğer esneklik kazanır ve gelişimi kabul ederseniz; bu dönemde lükslerinize kavuşabilir, güç ve otorite kazanabilirsiniz.

Aslan: Cesur olmanızın zamanı geldi!

Aslan: Cesur olmanızın zamanı geldi!

Dolunay tüm gücüyle seni destekliyor! Her zaman istediğin sahne ışıkları üzerinde olacak. İş ve kariyer konularında şansın artabilir, her attığın adım kâra dönüşebilir.

Akrep: Güçleneceksiniz!

Akrep: Güçleneceksiniz!

Bir sürü krizden geçmiş, büyük fırsatlar yakalamış ya da kaçırmış olabilirsiniz bugüne dek! Ama bu Dolunayda şans üzerine üzerine gelecek. Hem maddi hem de manevi anlamda sürprizler seni bekliyor, yüzün bir hayli gülecek.

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Kova: Adım adım ilerleyin!

Kova: Adım adım ilerleyin!

Etrafınızda pek çok şey olup biterken en çok özgürlüğünüze odaklanacağınız aşikar. Ama acele etmeyin, adım adım ilerleyin ve emin adımlarla hayatınızın kontrolünü elinize alın. Yükseliş dönemi başlıyor.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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