Aslan Dolunayında Neler Olacak? Cesaretin Özgürlükle Ödüllendirileceği Aslan Dolunayının Burçlara Etkisi

Uranüs işleri karıştırmaya meyilli olsa da siz kendinize odaklanın. Zira bu dönem hedef belirlemek, bir yıldız gibi parlamak ve kendini göstermek için harika fırsatlarla dolu. İşinizde fark yaratabilir yaratıcı fikirlerinizle adınızdan söz ettirebilir ve otorite elde edebilirsiniz.

Bireysellik ve güç temalarına odaklanın. Gerçek bir lider olarak öne çıkacaksınız.