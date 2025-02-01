Şubat Ayının En Şanssız Burçları! Zor Anları Fırsata Çevirmek İçin Gökyüzünün Uyarılarına Kulak Verin

Yılın belki de en çok şanstan bahsedeceğimiz ayı Şubat olacak! Zira şansın gezegeni Jüpiter henüz 4 Şubat'ta retro hareketine son verecek. Bu yüzden ayın geneli sorunsuz geçecek ama bazı kırılımlar var ki Zodyak'ın kimi burçlarını yoracak. Bu yüzden ayın şanslı ve şanssız günlerine ihtiyacınız olacak. Takviminize kaydedin:

9 ve 19 Şubat'ta belirsizlik yaşayacak, karar veremeyecek, verseniz de yanlışı seçme ihtimaliniz yüksek olacak. 14 Şubat'ta mantık yerini hislere bırakacak... Yani kimilerinin kalbi kırılacak.

Ama ayın en güzel günleri: 4, 24 ve 28 Şubat olacak! Bu günlerde bolca dilek tutun, güzelliklere odaklanın!

Şimdi de Şubat ayının en şanssız burçlarıyla tanışalım 👇