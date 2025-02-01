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Şubat Ayının En Şanssız Burçları! Zor Anları Fırsata Çevirmek İçin Gökyüzünün Uyarılarına Kulak Verin

Şubat Ayının En Şanssız Burçları! Zor Anları Fırsata Çevirmek İçin Gökyüzünün Uyarılarına Kulak Verin

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astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
01.02.2025 - 22:01

Yılın en kısa ayı Şubat, sadece 28 gün sürecek! Su gibi akıp gidecek elbette... Ama bazılarımızı biraz da zorlayacak! Retroların sona erdiği, içsel yükselişin söz konusu olduğu bu ayda dengeyi koruyan, cesur olan ve sabreden kazanacak. Bu arada şanstan en çok söz ettiğimiz ay da Şubat olacak gibi görünüyor. Peki, Şubat ayının en şanssız burçlar hangileri? Tabii Şubat ayının şanslı günleri de olacak! 

İşte, Şubat ayının en şanssızları...

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Hızlı başlayan 2025'e yakışan hızlı bir ay başlıyor... Enerjisi yüksek bir Şubat ayı yaşayacağız, hiç durmayacak ve cesur adımlar atacağız!

Hızlı başlayan 2025'e yakışan hızlı bir ay başlıyor... Enerjisi yüksek bir Şubat ayı yaşayacağız, hiç durmayacak ve cesur adımlar atacağız!

Henüz ayın başında sona eren Jüpiter retro sayesinde mutlu anlar çok yaşanacak. Tabii bazı kırılma noktaları da olacak. İşte böyle anlarda şansınızı kaybetmemeniz için yanınızdayız. Bazılarımıza biraz sabır ve direnç gerekiyor bu ay için. 

Hazır mısınız?

Gelin önce Şubat ayının en önemli astrolojik olaylarına göz atalım: Şubat ayında neler olacak?

Gelin önce Şubat ayının en önemli astrolojik olaylarına göz atalım: Şubat ayında neler olacak?

  • 4 Şubat: Jüpiter Retrosu Sona Eriyor

  • 12 Şubat: Aslan Burcunda Dolunay

  • 14 Şubat: Merkür Kova Burcundan Balık Burcuna Geçiyor 

  • 24 Şubat: Mars Retrosu Sona Eriyor

  • 28 Şubat: Balık Burcunda Yeni Ay

  • 28 Şubat: Yedi Gezegen Hizalanması

"Şubat Ayında Neler Olacak?" Derseniz: İşte Kehanetler 👇

Şubat Ayının En Şanssız Gününe Dikkat!

Şubat Ayının En Şanssız Gününe Dikkat!

Yılın belki de en çok şanstan bahsedeceğimiz ayı Şubat olacak! Zira şansın gezegeni Jüpiter henüz 4 Şubat'ta retro hareketine son verecek. Bu yüzden ayın geneli sorunsuz geçecek ama bazı kırılımlar var ki Zodyak'ın kimi burçlarını yoracak. Bu yüzden ayın şanslı ve şanssız günlerine ihtiyacınız olacak. Takviminize kaydedin: 

9 ve 19 Şubat'ta belirsizlik yaşayacak, karar veremeyecek, verseniz de yanlışı seçme ihtimaliniz yüksek olacak. 14 Şubat'ta mantık yerini hislere bırakacak... Yani kimilerinin kalbi kırılacak. 

Ama ayın en güzel günleri: 4, 24 ve 28 Şubat olacak! Bu günlerde bolca dilek tutun, güzelliklere odaklanın!  

Şimdi de Şubat ayının en şanssız burçlarıyla tanışalım 👇

İkizler: "Akıl mı, kalp mi?"

İkizler: "Akıl mı, kalp mi?"

Kararsızlığı ile tanıdığımız İkizler burçlarını bekleyen büyük bir dönüm noktası var Şubat ayında! 14 Şubat'ta Balık burcuna geçen Merkür, duygularınız ile mantığınız arasında kalmanıza neden olabilir. Özellikle baskı altında, zorlu anlarda ve yüz yüze iletişimde kararsızlıklarınızla dikkat çekebilirsiniz. 

Sezgileriniz güçlenirken, zihniniz bulanacak... Buna izin vermemek için kalbiniz ile aklınızı dengeye getirmeye odaklanın!

Terazi: "Sabredin!"

Terazi: "Sabredin!"

Duyguların yoğunlaştığı, içsel farkındalık ve büyüme ayında ne istediğinizi bileceksiniz. Ama hayat size istediğinizi getirmeyebilir... Dikkatli olun, özellikle ikili ilişkilerde sabrınız sınanabilir. Platonik bir aşkın peşine düşebilir, yüzeysel bir aşkta derinlik arayabilirsiniz. 

Aşk hayatınızdaki fırtınalar, iniş ve çıkışlar sizi çok yorsa da bu ayı sakin atlatmalısınız. Her zamanki gibi dengeli olun. Üstelik bu ay karar vermek için de doğru bir ay değil. Bırakın her şey bir süre daha olduğu gibi kalsın.

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Akrep: "Eski defterler açılıyor..."

Akrep: "Eski defterler açılıyor..."

Özellikle 26 Şubat tarihine dikkat edin! Geçmişe takılı kalabilirsiniz... Geçmiş ilişkilerin gölgesi, aşkın derin yaraları ve çocukluk travmaları su yüzüne çıkabilir. Tabii bu bir şansa da dönüşebilir. Bu süreçte alacağınız karar geleceğinizi belirleyecek. Önünüze bakmak için geçmişten kopmanızın zamanı geldi. Koparın ipleri! 

Kendinizi severek ve yeni hedeflere odaklanarak her şeyin en iyisine kavuşma şansınız var!

Oğlak: "Kontrolü kaybedebilirsiniz"

Oğlak: "Kontrolü kaybedebilirsiniz"

Aslında her şey iyi başlayacak... 4 Şubat'ta biten Jüpiter retrosu ile biraz hafifleyeceksiniz. Ama bu süreçte dengeyi sağlaman çok önemli. Her şey iyi giderken kontrolü elinde tutmak için daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz. Tam da bu noktada 14 Şubat'ta Merkür'ün Balık burcuna geçişi duygularınızı su yüzüne çıkarabilir. Hırslarınız ve hisleriniz çatışırsa kaybedebilirsiniz. 

Dengeyi korumazsanız! En azından 24 Şubat'ta Mars retro son bulana dek biraz derin nefes almalı ve geri adım atmalısınız. Bırakın kontrolü, kendinize odaklanın.

Şansım yok demeyin... Gökyüzünün sesine kulak verip hayatınızı güzelleştirebilirsiniz. Yeter ki isteyin önünde sonunda zafer sizin olacaktır.

Şansım yok demeyin... Gökyüzünün sesine kulak verip hayatınızı güzelleştirebilirsiniz. Yeter ki isteyin önünde sonunda zafer sizin olacaktır.

Tam da bu noktada iletişimde netlik, geçmiş yerine geleceğe odaklanmak, kontrolü bırakıp akışa odaklanmak ve denge işinize yarayacaktır.

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astroirem
Astroloji Editörü
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