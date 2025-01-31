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Şubat Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Şubat Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

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astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.01.2025 - 13:13

Yılın ilk ayı bir çırpıda gelip geçti! Zor günler de yaşadık elbet ama genel hatları ile Ocak ayı görece suların durulduğu günlerin habercisi gibiydi. Şimdi yeniden değişme ve tazelenme zamanı... Hayatınızda köklü değişikliklere, dönüşüme ve heyecana hazır olun. İçsel anlamda büyümenin ve cesur değişimlerin ayı Şubat başlıyor. Sadece 28 günde neler olacak, neler... Sahi, Şubat ayında burçları neler bekliyor? Şubat ayı nasıl geçecek?

İşte başlıyoruz...

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Şubat ayının hemen her günü enerjiniz yükselecek! Güçlü bir ilerlemeye, yükselişe ve şans dolu anlara hazır olsanız, iyi edersiniz.

Şubat ayının hemen her günü enerjiniz yükselecek! Güçlü bir ilerlemeye, yükselişe ve şans dolu anlara hazır olsanız, iyi edersiniz.

Hareketli anlar yaşanacak, Jüpiter ve Merkür retro sonunda son bulacak! İşte bu yüzden 4 Şubat'tan itibaren şansınız dönecek, işleriniz açılacak. Hatta kalbiniz de hızla çarpacak. Yani çoğumuz değişip, büyür ve kazanmaya odaklanırken kimilerimiz aşkı da bulacak.

Cesaret ayı olacak Şubat: Yapabilirseniz, hayallerinize gerçek olacak!

Cesaret ayı olacak Şubat: Yapabilirseniz, hayallerinize gerçek olacak!

Gerçekten istediğiniz her şey için elinizi taşın altına koymaya hazır olmalısınız. İlerlemek istiyorsanız, değişimi ve dönüşümü de kabul etmelisiniz bu ay. Enerjilerin dönüşümüyle son bulacak olan Şubat'ta yenilenmeye cesaretiniz varsa kazanacaksınız.

28 Şubat'ta 7 gezegen hizalanacak! O güne kadar sizin de hayatınızda 7 şey değişebilir.

28 Şubat'ta 7 gezegen hizalanacak! O güne kadar sizin de hayatınızda 7 şey değişebilir.

2025 yılının en önemli astrolojik olayına hazırlanıyoruz. Arınacak, duygusal ve mental olarak şifa bulacaksınız. Bakalım Şubat ayında daha neler olacak neler... 

Gelin ayın en önemli astrolojik olaylarına daha detaylı bir şekilde göz atalım 👇

İşte, Şubat Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

İşte, Şubat Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar

  • 4 Şubat - Jüpiter Retrosu Sona Eriyor: Şansın gezegeni Jüpiter, olumlu enerjilerle dolup taşmamızı sağlayacak. Bugünden itibaren beklentilerini artabilir, zira fırsatlar peş peşe karşınıza çıkabilir. 

  • 12 Şubat - Aslan Burcunda Dolunay: İçsel farındalıkların habercisi Dolunay, Aslan burcundayken liderlik özellikleriniz ön plana çıkabilir. Gerçek liderler fark edilecek, yaratıcı düşünceler ödüllendirilecek. 

  • 14 Şubat - Merkür Kova Burcundan Balık Burcuna Geçiyor: Mantıksal ve girişken yanlarınız törpülenecek, hassas ve duygusal kişiliğiniz ortaya çıkacak. Sezgisel kararlar alarak analitik değerleri ve teknolojinin sınırlarını fark etmemeye meyilli olabilirsiniz. 

  • 24 Şubat - Mars Retrosu Sona Eriyor: Enerjinin gezegeni Mars, yaşam enerjinizi ve motivasyonunuzu artıracak. Harekete geçme arzusu ile heyecanlı adımlar atabilirsiniz. 

  • 28 Şubat - Balık Burcunda Yeni Ay: Yeniden yapılanma fırsatı sunan Yeni Ay'ın Balık burcundaki enerjisiyle huzur bulacaksınız. Kötü enerjiden ve olumsuzluklardan arınma zamanı. 

  • 28 Şubat - Yedi Gezegen Hizalanması: Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn hizalanacak. Yılın en güçlü astrolojik olayı ile birlikte güçlü bir değişim ve dönüşüm başlayacak.

Şubat ayının en zor günü de belli oldu: Takvime kaydedin lazım olacak!

Şubat ayının en zor günü de belli oldu: Takvime kaydedin lazım olacak!

Gergin açıların hakim olduğu ve belirsizlikle sınandığınız günler olabilir. Özellikle 9 ve 19 Şubat'a dikkat edin. Stresli olabilir, yanlış kararlar alabilirsiniz. 14 Şubat'ta mantık yerini duygulara bırakırken de bir geçiş yaşayabilirsiniz, aman dikkat! 

Ayın en güzel günlerini de bilmelisiniz. Jüpiter retro son bulurken 4 Şubat'ta, Mars retro sona ererken 24 Şubat'ta ve 7 gezegen hizalanırken 28 Şubat'ta pozitif enerjilere odaklanın. Bu günlerde güçlenecek ve arınacaksınız. 

Tüm bunların dışında hani bir an gelir de geçmişe giresiniz ya işte o an 26 Şubat'ta gelecek!

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Şimdi de Şubat ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve gezegen hareketlerinin burçlara etkisini dikkatle inceleyelim!

Şimdi de Şubat ayında meydana gelen tüm bu astrolojik olaylar ve gezegen hareketlerinin burçlara etkisini dikkatle inceleyelim!

Şubat ayında burçları neler bekliyor? Açıkçası bu ayda ne ararsanız var. Ama en çok değişim ve cesaret var. 

İşte, burçların Şubat ayı kehanetleri 👇

Koç: “Cesur olan kazanacak!”

Koç: “Cesur olan kazanacak!”

Şubat ayında Koç burçları, son derece kararlı ve net olacaklar. Hani derler ya 'tuttuklarını koparacaklar!' Güçlü bir duruş, kendinden emin tavırlarla rakiplerini eleyeceksin. Gerçek liderlerin ortaya çıktığı 12 Şubat'ta meydana gelen Aslan burcu Dolunay'ı ile ön plana çıkacaksın! Sadece biraz cesaretle fark yaratacak, adından söz ettirecek ve açıkçası göz kamaştıracaksın. İlham veren duruşunla iş dünyasının yanı sıra, aşk hayatında da kazanabilirsin! 

Flört etmeye ve duygularını açmaya hazır mısın?

Boğa: "Özgür olmalısınız"

Boğa: "Özgür olmalısınız"

Şubat ayında Boğa burçları, hafifleyecekler! 4 Şubat'ta son bulan Jüpiter retrosu sayesinde yeniden ayağa kalkmış gibi hissedecekler. Özellikle maddi konularda refaha çıkıp özgürlüklerini de ellerine almayı başaracaklar. Bir süredir içinde sıkışıp kaldığın kalıplardan ise 24 Şubat'taki Mars retronun bitişiyle birlikte kurtulacaksın. Yeniden rahata kavuşma, değişme ve en önemlisi de özgürleşme zamanı geldi. 

Her şey kontrolün altında!

İkizler: "Kendi kehanetinizi yaşayabilirsiniz"

İkizler: "Kendi kehanetinizi yaşayabilirsiniz"

Şubat ayında İkizler burçları, hislerine inanmalılar! Spiritüel enerjilerin yüksek olduğu bu ay içerisinde sözlerinize ve niyetlerinize de dikkat edin. Zira aklınızdan geçenin başınıza geleceğini göreceksiniz. Özellikle de 14 Şubat'ta Merkür'ün Kova burcundan Balık burcuna geçişiyle adeta kendi kehanetlerinizi yaşayacaksınız. İçinizdeki sese kulak verin ve güzel şeylerin olacağına inanın. İyilikten beslenirseniz, mutlu olabilirsiniz. 

Tatlı sürprizlere ve kararsız anlarınızda sizin için karar veren evrene de bir şans verin!

Yengeç: "Doğru yolu bulacaksınız"

Yengeç: "Doğru yolu bulacaksınız"

Şubat ayında Yengeç burçlarının duygusal derinliği günden güne artacak! Ta ki 28 Şubat'ta meydana gelen Yeni Ay'a kadar! Balık burcundaki yeni ay hislerinize kapılmanızı sağlayabilir. Bu sayede hislerinizle hareket edebilir, karar vermekte zorlandığınız konularda bile kolayca doğru yolu bulabilirsiniz. Sadece aşk hayatında ve romantik konularda değil, profesyonel yaşamda da doğru kararlar vereceksiniz! 

Duygularınız size doğruyu gösterecek!

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Aslan: "Yine parlıyorsunuz!"

Aslan: "Yine parlıyorsunuz!"

Şubat ayında Aslan burçları, özellikle de 12 Şubat'ta meydana gelen Dolunay'dan güç alacaklar. Cesaret, öz güven ve kararlılıkla hareket edeceksiniz. Gerçek liderilerin kazanacağı, rekabette ön plana çıkacağı ve yıldız gibi parlayacağı Şubat ayında adınızdan sıkça söz ettireceksiniz. Tabii sadece iş hayatında değil, romantik konularda da karizmanızla göz kamaştırmanız bir hayli olası. 

Sahne ışıkları sizi takip ediyor!

Başak: "Heyecan veren değişimlere var mısınız?"

Başak: "Heyecan veren değişimlere var mısınız?"

Şubat ayında Başak burçlarının planları şaşabilir! 14 Şubat'ta Merkür'ün karşıt burcunuz Balık'a geçmesiyle duygusal dengen şaşabilir. Her zamanki sınırlı, planlı ve kendinden emin duruşun tereddütlerle sarsılabilir. Senin için beklenmedik olduğunu biliyoruz ama hislerine kapılıp biraz da sezgilerinle hareket etmek heyecan verici olabilir. Sürprizlere, akışta ve yolunda olmayan şeylere hazır ol. 

Kontrol etmeseniz de her şey güzel olacak!

Terazi: "Denge ve huzur..."

Terazi: "Denge ve huzur..."

Şubat ayında Terazi burçlarının hayatında kusursuz denge hakim olacak! Duygularını ve arzularını kontrol edecek, profesyonel kararlarınızı dikkatle verebileceksiniz. Diplomatik tavrınız, kararsızlıklardan uzaklaşmanızı sağlayan stratejilerinizle sınırları zorlayacaksınız. 

Başarılı bir iş hayatı ve romantik bir aşk sizin olacak! İstediğiniz her şeye kavuşmak üzeresiniz.

Akrep: "Direnmeyin, değişin!"

Akrep: "Direnmeyin, değişin!"

Şubat ayında Akrep burçları, henüz Şubat'ın başında şansı bulacak! 4 Şubat'ta son bulan Jüpiter retro ve 24 Şubat'ta son bulan Mars retro sayesinde iki büyük dönüşüm yaşayacaksınız. Önce enerjiniz yükselecek, motivasyonunuz artacak. Sonra da hayata dair önemli kararlar vereceksiniz. Eski defterleri kapatıp yeni başlangıçlar yapmaya hazırsınız. Özellikle aşk hayatınızda sizi bekleyen huzuru ve heyecanı kucaklayın. 

Zamanı geldi!

Yay: "Yolunuz açılıyor"

Yay: "Yolunuz açılıyor"

Şubat ayında Yay burçları, uzun zamandır bekledikleri fırsatları elde edecekler! Özellikle yurt dışı bağlantılı işler ve eğitimler gündeminizde yer alacak. 4 Şubat'ta son bulan Jüpiter retro sayesinde sürprizler yaşanacak, akademik kariyer yapma ve ilerleme şansı bulabilirsiniz. Gelişime odaklanın, zira bu dönemde yolunuz bir hayli açık. Kişisel gelişim konusunda bir karar verdiğinizde hızla sonuca ulaşabilir, başarı elde edebilirsiniz. 

Cesur adımlar başarıyı getirecek!

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Oğlak: "Bırakın gitsin..."

Oğlak: "Bırakın gitsin..."

Şubat ayında Oğlak burçları, kendilerini özgür bırakacaklar! Adeta aklınızın iplerini salacaksınız... Değişimi, yeniliği, gelenekselden uzaklaşmayı ve modern olanı kucaklamak üzeresiniz. Heyecanla ilerlemek, kariyerinizde fark yaratmak ve heyecana kapılmak isteyeceksiniz. Sınırları aşıp kalıpları yıkarak elde ettiğiniz bu ay içerisinde iki astrolojik olaydan çokça etkileneceksiniz. Özgürleşmenizi sağlayan 24 Şubat'ta Mars'ın retro hareketinin sona ermesi olacak. 

14 Şubat'ta ise Merkür'ün Balık burcuna geçmesi ile itiraf edeceksiniz: Aşkınızı!

Kova: "Adeta göklerdesiniz..."

Kova: "Adeta göklerdesiniz..."

Şubat ayında Kova burçlarının ayakları yere basmayacak! Sevinçten uçabilirsiniz... Özgür olmak en büyük arzunu biliyoruz! Bu kez duygusal anlamda da özgür olacak sıra dışı olana yöneleceksiniz. Heyecan duygusu ile harmanlanıp gönlünüzce yaşayacaksınız. Bu aşamada şifa enerjisi ile de dolacak bedensel anlamda da önemli bir iyileşme dönemine gireceksiniz. 28 Şubat'ta 7 gezegenin hizalanmasına kadar sınırları zorlayacaksınız! 

Sonra mı? İstediğinize zaten ulaşmış olacaksınız!

Balık: "Hayal edin!"

Balık: "Hayal edin!"

Şubat ayında Balık burçlarının hayalleri gerçek olacak! 28 Şubat'ta meydana gelen Yeni Ay, burcunuzda bir dönüşümün habercisi olacak. Ay boyunca taze başlangıçlar, güçlü enerjiler ve motivasyon ile dolacaksınız. Sezgilerinizi ve hayallerinizi takip edip şansı kucaklamaya da hazır olmalısınız. O kadar güçlü pozitif enerjilerle yoğrulacaksınız ki hayalleriniz gerçek olacak. İçsel bir büyüme ayı olan Şubat'ta bugüne dek kaybettiklerinizi dahi telafi edebilirsiniz. 

Durmayın, deneyin!

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astroirem
Astroloji Editörü
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