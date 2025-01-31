Şubat Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçlara Özel Kehanetler!

Şubat ayında İkizler burçları, hislerine inanmalılar! Spiritüel enerjilerin yüksek olduğu bu ay içerisinde sözlerinize ve niyetlerinize de dikkat edin. Zira aklınızdan geçenin başınıza geleceğini göreceksiniz. Özellikle de 14 Şubat'ta Merkür'ün Kova burcundan Balık burcuna geçişiyle adeta kendi kehanetlerinizi yaşayacaksınız. İçinizdeki sese kulak verin ve güzel şeylerin olacağına inanın. İyilikten beslenirseniz, mutlu olabilirsiniz.

Tatlı sürprizlere ve kararsız anlarınızda sizin için karar veren evrene de bir şans verin!