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Boğa Burcu Annesi Olmak! Boğa Burcu Annesi Olacakların İşini Kolaylaştıracak İpuçları

Boğa Burcu Annesi Olmak! Boğa Burcu Annesi Olacakların İşini Kolaylaştıracak İpuçları

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.01.2025 - 12:05

Boğa burçlarını yeterince tanıyor musunuz? Özellikle de bir Boğa burcu çocuk yetiştireceksiniz, onun sabırlı ve kararlı yanlarıyla tanışmalısınız. Sanatsal bakış açısı ve henüz doğuştan gelen düzenliliği sizi büyüleyecektir. Tabii aranızda anlaşmazlıklar da olacak, ama esas mesele dengeyi tutturup çocuğunuza ilham olmakta. Peki, Boğa burcu annesi olmak nasıldır? 

Gelin öğrenelim!

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Boğa Burçlarını Tanıyalım: Boğa Burcu Çocuğunun Özellikleri Nelerdir?

Boğa Burçlarını Tanıyalım: Boğa Burcu Çocuğunun Özellikleri Nelerdir?

Toprak burcu elementine mensup olan Boğa burçlar, rahatlarına ve konforlarına düşkünlükleri ile bilinirler. Maddi konularda güvende olmayı ister, lüksü tercih eder ve çalışkanlıkları ile ön plana çıkarlar. Evlerinde, giydiklerinde, yiyip içtiklerinde ve çalıştıkları ortamda bir tarz ararlar. En küçük ihtiyaçlarını bile fazlası ile önemseyip en iyiyi elde etmek isterler. Estetik ve sanata düşkündürler. 

Kazanmak konusunda da son derece azimlidirler. Ancak onların kendi doğruları vardır. Bu yüzden değiştirmek çok da kolay olmaz. Yani inatları inattır... İstikrarlı bir hayat yaşamak, düzeni kolayca değiştirmemek ve stabil bir pencereden devam etmek tercihleri olacaktır. 

Tabii Boğa burçları duygusal anlamda da sevgi ve sadakat ile doludurlar. Hayatlarında yeri olan sevdikleri kişilerden kolay kolay vazgeçmezler. 

Gelelim, bir Boğa burcuyla anlaşmanızı sağlayacak ve anne evlat bağınızı güçlendirecek tavsiyelere 👇

1. Lezzetli yemek tarifleri öğrenin!

1. Lezzetli yemek tarifleri öğrenin!

Artık söylememize bile gerek olmayan gerçek Boğa burçları boğazlarına düşkündür. Ancak öyle her şeyi yemezler, her şeyi kolay kolay beğenmezler. Lezzetli yemek yemek, özel tatlar denemek isterler. Yani güzel yemek yapıyorsanız, çocuğunuz bu durumdan keyif alacaktır. Ailecek mutfakta keyifli vakit geçirebilirsiniz, zira yemek yapmak konusunda da yetenekli ve adeta doğuştan birer gurmedirler.

2. Hayata karşı daha esnek ve değişime açık olun!

2. Hayata karşı daha esnek ve değişime açık olun!

Stabil düzen ve değişmezlik konusunda ısrarcı olan Boğa burçlarını biraz kurallardan uzaklaştırmaya ne dersiniz? Bu aşamada size çok iş düşecek bizden söylemelisi, onların ufkunu açmak elinizde.

İzin verin sizin ve kendisinin inşa ettiği konfor alanından çıksın. Bu konuda zaman zaman güçlü bir motivasyona ve manevi desteğe ihtiyaçları olabilir. Esnek olup yenilikler konusunda ona ilham olabilirsiniz. Belki e beraber keşfeder, değişir ve farklı olanı keşfetme şansı bulabilirsiniz.

3. Maddi konularda kontrolcülükten uzak durun!

3. Maddi konularda kontrolcülükten uzak durun!

Özellikle maddi istikrar, para ve kazanmak konularında hassastır Boğa burçları. Bu konuda güçlenmek, kontrolü ellerine almak ve parayı yönetmek de isterler. İşte tam da bu noktada maddi değerleri hayatının neresine koyacağına siz karar vermelisiniz. Duygusal dengeyi tutturmak, para konularından ve aşırı hırstan onları uzaklaştırmak elinizde.

4. Başarmasını istediğiniz konularda onu basitçe yönlendirin!

4. Başarmasını istediğiniz konularda onu basitçe yönlendirin!

Daha önce de söylediğimiz gibi azimli ve istikrarlılar. Başarılı olmak, kazanmak, güç ve otorite elde etmek onların işi. Fakat çocukluk dönemlerinde onlara hedef belirlemek konusunda yardımcı olabilirsiniz. Hayatını güzelleştirecek başarılar elde etmesi için yolunu açmalısınız. 

Bir müzik aleti çalması, bir sanat dalı, spor, edebiyat ya da bilim dalı ile ilgilenmesi için onu cesaretlendirmelisiniz. Göreceksiniz, bir kere başladığı hemen her işte harikalar yaratacak.

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5. Sanat ve estetik konularına odaklanın: Şıklık ve abartısız güzellik gündeminizde olsun!

5. Sanat ve estetik konularına odaklanın: Şıklık ve abartısız güzellik gündeminizde olsun!

Her şeyin güzel olmasını ister Boğa burçları! Tabii lüks ve pahalı şıklık tercihleri olacaktır. Ancak bunun da öncesinde temiz, bakımlı ve estetik bir görüntüye ihtiyaçları olacaktır. Hemen her anlamda estetiğe önem verdikleri için siz de ona ayak uydursanız iyi edersiniz. Belki odasını dekore ederken fikir alabilir, kıyafetlerini birlikte seçebilirsiniz. Uzun vadede çocuğunuz sizin sitil danışmanınız haline de gelebilir! 

Bu arada sanata olan ilgisini de görmezden gelmeyin. Yetenekleri doğrultusunda bir sanatçı olabilir ya da iyi bir eleştirmen.

Boğa Burcu Annesi Olmanın Güzel Yanları

Boğa Burcu Annesi Olmanın Güzel Yanları

Sevgi dolu bir bağ oluşturabileceksiniz evladınızla! Annelerine karşı koruyucu ve doğaldır Boğa burçları. Bir Boğa burcunun ebeveyni olmanın en güzel yanları: 

  • İstikrarlı ve ömür boyu sürecek bir sevgiyle bağlanacak size. 

  • Ufkunuzu açan bir tarz ile hep güzel olanı bulacaksınız.

  • Ders başarısı, hayat başarısı ve kariyerine ilişkin kaygı yaşamanıza gerek kalmayacak. 

  • Kurduğunuz düzene uyum sağlayacak!

Boğa Burcu Annesi Olmanın Zor Yanları

Boğa Burcu Annesi Olmanın Zor Yanları

  • Değişime karşı direnebilir Boğa burçları! 

  • Ancak kaygıdan uzak, maddi ve manevi anlamda huzurlu olduklarında mutlu olurlar. 

  • Bireyseldirler, sevgiyi paylaşmayı bilirler ama herkesi hayatlarına almazlar. 

  • Sakinlik ve dinginlik isterler, bir de aceleye gelmezler.

Boğa Burcu Bebek ile Anne Uyumu: Hangi Burç En İyi Boğa Burcu Annesi Olur?

  • Koç Burcu Anne: Enerjik, aceleci ve yerinde duramayan bir Koç burcu annelerin tam zıttıdır Boğa burcu çocuklar. Hızınıza yetişmezler, sabırsızlığınız aranızda sorunlara neden olabilir. 

  • Boğa Burcu Anne: Sakin, sevgi dolu, planlı ve huzurlu bir anne huzurlu bir bebek. Birbirinizin dilinden kolayca anlayacaksınız, ama sanat ve estetik onusunda arada bir de olsa tarzlarınız farklı olabilir.

  • İkizler Burcu Anne: Değişken ve kararsız bir İkizler burcu anne, kararlı ve stabil düzeni seven Boğa burcu bir çocukla inatlaşabilir. Ancak ona karşı esnek olursanız, anneliğiniz ona ilham verecek ve ufkunu açacaktır. 

  • Yengeç Burcu Anne: Romantik ve duygusal yaklaşımlarınıza uygun bir çocuğa sahip olacaksınız. Duygusal ve şefkatli bir anne çocuk ilişkisine sahip olabilirsiniz. 

  • Aslan Burcu Anne: Otoriter Aslan burcu anneleri için sakin ve söz dinleyen Boğa burcu çocuklar mutlu bir ilişkinin temelini oluşturur. Ama size karşı çıkıyorsa fazla inatlaşmayın deriz. 

  • Başak Burcu Anne: Bu toprak elementine mensup ikili arasındaki anne-çocuk bağı, son derece huzurlu olacaktır. Birlikte hedefler belirleyerek detaycı ve titiz çalışmalar yürütebilirsiniz. Hatta gelecekte birlikte iş bile yapabilirsiniz. 

  • Terazi Burcu Anne: Sosyal ve enerjik Terazi burçları, görece daha içine kapanık ve bireyselliği tercih eden Boğa burcu çocukları ile anlaşmakta zorlanabilirler. Annelerin kararsızlığı, çocukların kararlılığı dengeyi iyice sarsabilir. Sanıyoruz, bu ilişkide annenin değil çocuğun sözü geçer. 

  • Akrep Burcu Anne: Her şeyi sizinle konuşmak isteyecek! Akrep burcu annelerin en yakın arkadaşları Boğa burcu çocukları olacaktır. 

  • Yay Burcu Anne: Değişken, maceracı ve hayalperest haliniz onu biraz yoracak! Sürekli değişiklik arayışınız nedeniyle çocuklarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Zira bir Boğa burcu değişmeyen bir düzen arar. 

  • Oğlak Burcu Anne: Disiplinli Oğlak burcu annelerinin Boğa burcu çocukları genellikle çok başarılı olur. Henüz doğduğu andan itibaren birbirinizi anlayacak, geleceğini büyük bir hassasiyetle inşa edeceksiniz. 

  • Kova Burcu Anne: Yenilikçi ve geleneksel... Bu işte bir terslik var. Genelde anneler geleneksel çocuklar yenilikçi ve özgürlükçü olur ama sizde tam tersi olacak. 

  • Balık Burcu Anne: Hayal dünyasında yaşayan bir Balık burcunun ayakları Boğa burcu çocuğu ile yere basacak. Tabii biriniz hayalci biriniz gerçekçi olduğunuz için arada sorunlar da çıkabilir.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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