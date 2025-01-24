Boğa Burcu Annesi Olmak! Boğa Burcu Annesi Olacakların İşini Kolaylaştıracak İpuçları

Toprak burcu elementine mensup olan Boğa burçlar, rahatlarına ve konforlarına düşkünlükleri ile bilinirler. Maddi konularda güvende olmayı ister, lüksü tercih eder ve çalışkanlıkları ile ön plana çıkarlar. Evlerinde, giydiklerinde, yiyip içtiklerinde ve çalıştıkları ortamda bir tarz ararlar. En küçük ihtiyaçlarını bile fazlası ile önemseyip en iyiyi elde etmek isterler. Estetik ve sanata düşkündürler.

Kazanmak konusunda da son derece azimlidirler. Ancak onların kendi doğruları vardır. Bu yüzden değiştirmek çok da kolay olmaz. Yani inatları inattır... İstikrarlı bir hayat yaşamak, düzeni kolayca değiştirmemek ve stabil bir pencereden devam etmek tercihleri olacaktır.

Tabii Boğa burçları duygusal anlamda da sevgi ve sadakat ile doludurlar. Hayatlarında yeri olan sevdikleri kişilerden kolay kolay vazgeçmezler.

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