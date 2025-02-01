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Şubat Ayının En Şanslı Burçları! Şansını Kabul Edenler Gökyüzünün Bereketine Kavuşacaklar

Şubat Ayının En Şanslı Burçları! Şansını Kabul Edenler Gökyüzünün Bereketine Kavuşacaklar

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
01.02.2025 - 16:32 Son Güncelleme: 01.02.2025 - 16:40

Yılın en kısa ayı başlıyor... Açıkçası bir çırpıda çececek Şubat! Retroların son bulduğu, içsel anlamda arınma ve güçlenmenin mümkün olduğu bir ay bizi bekliyor. Bu ay genel olarak Zodyak'ın on iki burcu da şanslı olacak. Ama aramızda bazıları var ki ellerini neye atarlarsa bolluk ve berekete kavuşacaklar. Onları hem aşk hem de para bulacak. Peki, Şubat ayının en şanslı burçları hangileri? Şubat ayının şanslı günlerini bir köşeye kaydetmeyi unutmayın!

İşte, Şubat ayının en şanslıları ve en güzel günleri...

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Hızlı başlayan 2025'e yakışır bir Şubat ayı bizi bekliyor! Sadece 28 güne neler sığacak neler...

Hızlı başlayan 2025'e yakışır bir Şubat ayı bizi bekliyor! Sadece 28 güne neler sığacak neler...

Zaman su gibi akarken önce Jüpiter retro hareketini sonlandıracak ve şansı getirecek, sonra Mars retrosu bitecek ve enerjimiz yerine gelecek! Hareketli ve yüksek enerjiye sahip bir ay yaşanacak. Ve açıkçası bu ay harekete geçmeye hazır olanlar kazanacak!

Peki, önce Şubat ayında neler olacak bilmek ister misiniz? İşte Şubat ayının en önemli astrolojik olayları

Peki, önce Şubat ayında neler olacak bilmek ister misiniz? İşte Şubat ayının en önemli astrolojik olayları

  • 4 Şubat: Jüpiter Retrosu Sona Eriyor

  • 12 Şubat: Aslan Burcunda Dolunay

  • 14 Şubat: Merkür Kova Burcundan Balık Burcuna Geçiyor 

  • 24 Şubat: Mars Retrosu Sona Eriyor

  • 28 Şubat: Balık Burcunda Yeni Ay

  • 28 Şubat: Yedi Gezegen Hizalanması

Burçlara Özel Kehanetler: Şubat Ayında Neler Olacak? 👇

Şubat Ayının En Şanslı Günleri: Hayatınız Değişebilir!

Şubat Ayının En Şanslı Günleri: Hayatınız Değişebilir!

Ayın en şanslı günlerinden biri tabii ki 4 Şubat! Jüpiter retronun bitişini kutlasak yeridir, hani! Aynı şekilde 24 Şubat da güzel geçecek. Olumlu enerjiler ve pozitif yaklaşımlar söz konusu olacak, küslükler bitecek. En büyük enerji ise 28 Şubat'ta açığa çıkacak 7 gezegenin birden enerjisiyle şanslı ve mutlu olmaya hazır olun! 

Öte yandan siz siz olun 9 ve 19 Şubat'ta ise karar vermeyin. 14 Şubat'ta ise aşık olmayın. 

Şimdi de Şubat ayının en şanslı burçlarıyla tanışalım 👇

Koç: "Cesaretiniz ödüllendirilecek!"

Koç: "Cesaretiniz ödüllendirilecek!"

Bildiğiniz gibi Şubat ayınının 4. gününde Jüpiter retrosu sona erecek. Bu da şansınızın döneceği ya da artacağı anlamına geliyor. Dahası aynı gün Venüs de burcuna geçiyor. Böylece güzelliklerin temsilcisi Venüs, cesur olduğunuz konuda ödüllendirilmenizi sağlıyor. 

Büyük fırsatlara hazır olun! Elinizi uzattığınız her şey büyüyecek, bolluk ve bereket ile dolup taşacak. Hayatınıza hareket, içinize bir enerji, kalbinize aşk ve cebinize bolca para girecek.

Aslan: "Tüm ışıklar üzerinizde"

Aslan: "Tüm ışıklar üzerinizde"

Dolunay hayatınızı değiştirebilir! Şubat ayının 12. gününde burcunuzda meydana gelen Dolunay ile birlikte yükseliş dönemine gireceksiniz. Hem aşk hem de iş hayatınızda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Adeta doğal bir ışık yayacak, çekici ve göz alıcı olacaksınız. 

Sanki sahne ışıkları üzerinizde gibi hissettiğiniz anlar olacak ve öz güveniniz de artacak. İstediğinizi elde etmeden bırakmayın.

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Yay: "Şans kapınızı çalacak!"

Yay: "Şans kapınızı çalacak!"

Retrolar bitecek şans kapınızı çalacak! 4 Şubat'ta Jüpiter, 24 Şubat'ta ise Mars retrosu sona erecek. Sanki üzerinizden bir yük kalkacak. Özellikle maddi anlamda üstlendiğiniz sorumluluklardan kurtulacaksınız. Dahası, bir süredir yaptığınız planlar için harekete geçme şansı da bulacaksınız. Yurt dışı planları ve yolculuk hayalleriniz gerçek olmak üzere! 

Her şeyi ardınızda bırakabilirsiniz bu ay! Hem manevi anlamda hem de gerçek anlamda sıyrıldığınız sorunlar tek yönlü bir biletle taçlanabilir. İyi yolculuklar.

Balık: "Sürprizler sizi bekliyor"

Balık: "Sürprizler sizi bekliyor"

Beklenmedik, plan dışı ve hayal ötesi şeyler gerçekleşebilir... 28 Şubat'a kadar günden güne her şey düzelecek. Ayın son günü gelip çattığında ise hayatınızın en iyi versiyonuna kavuşacaksınız. Burcunuzda meydana gelen Yeni Ay ve 7 gezegenin hizalanması ile dilek kapıları açılacak. 

Kimilerine fazla hayalci gelebilirsiniz. Ama aşk da mutluluk da sizi bulacak. Bu arada yaptığınız her işte kâr elde edeceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

İçsel büyüme ve güçlenme ayı olan Şubat ayında aslında Zodyak'ın on iki burcunun şans yüzüne gülecek! Tabii bunun için pozitif enerjilere odaklanmalı, şansı kabul etmeli ve mücadeleye açık olmalısınız!

İçsel büyüme ve güçlenme ayı olan Şubat ayında aslında Zodyak'ın on iki burcunun şans yüzüne gülecek! Tabii bunun için pozitif enerjilere odaklanmalı, şansı kabul etmeli ve mücadeleye açık olmalısınız!

Neye cesaretiniz var? İşte o konuda kazanacaksınız!

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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