onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kiralar Yüksek Olduğu İçin Ev Tutmak Yerine İş Yerine Uçakla Gidip Gelen Kadın

Kiralar Yüksek Olduğu İçin Ev Tutmak Yerine İş Yerine Uçakla Gidip Gelen Kadın

kira Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 12:41

Türkiye’de kiralar cep yakıyor, bu durum dünyanın farklı yerlerinde de benzer. Racheal isimli bir anne, yüksek kira fiyatlarına ilginç bir çözüm buldu. İşine her gün uçakla gidip gelmesine rağmen bunun ev kiralamaktan daha 'kârlı' olduğunu söylüyor.  

“Çocuklarımla birlikte kalabiliyorum ve bütçemi kontrol edebiliyorum” diyen Racheal, bu sayede hem ailesine vakit ayırabiliyor hem de masraflarını azaltıyor.  

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizleri Racheal isimli bu anneyle tanıştıralım. Kendisi, son zamanlarda bütçesini kontrol etmek adına ilginç bir karar aldı.

Sizleri Racheal isimli bu anneyle tanıştıralım. Kendisi, son zamanlarda bütçesini kontrol etmek adına ilginç bir karar aldı.

Ev kiraları yüksek olduğu için işe uçakla giden kadın, "Her gün işe uçakla gitsem bile, bir kira parası etmiyor" diyor.

Ev kiraları yüksek olduğu için işe uçakla giden kadın, "Her gün işe uçakla gitsem bile, bir kira parası etmiyor" diyor.

Protesto mu ediyor yoksa gerçekten öyle mi bilinmez ama "Hem çocuklarıma yakın oluyorum, hem de tasarruf yapıyorum" diyor.

Protesto mu ediyor yoksa gerçekten öyle mi bilinmez ama "Hem çocuklarıma yakın oluyorum, hem de tasarruf yapıyorum" diyor.

Sabah 4 civarında, en geç 4.15’te uyanıyor, ardından duş alıp giyiniyor. 5’te evden çıkıp 5.55’te kalkacak 30 ila 40 dakikalık uçağına yetişiyor.

7.45'te ise ofisine giden kadın hayatından son derece memnun.

Kaur, uçakla işe gidip gelmenin Kuala Lumpur’da ev kiralamaktan daha ucuza geldiğini söylüyor.

Kaur, uçakla işe gidip gelmenin Kuala Lumpur’da ev kiralamaktan daha ucuza geldiğini söylüyor.

Orada bir daire kiralamak ayda 300 dolar (şu anki kurla yaklaşık 10.000 TL) tutarken, kendi evinde kalıp aylık 223 dolar (yaklaşık 8.000 TL) olan ev taksitini ödeyebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın