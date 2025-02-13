Kiralar Yüksek Olduğu İçin Ev Tutmak Yerine İş Yerine Uçakla Gidip Gelen Kadın
Kiralar Yüksek Olduğu İçin Ev Tutmak Yerine İş Yerine Uçakla Gidip Gelen Kadın
Türkiye’de kiralar cep yakıyor, bu durum dünyanın farklı yerlerinde de benzer. Racheal isimli bir anne, yüksek kira fiyatlarına ilginç bir çözüm buldu. İşine her gün uçakla gidip gelmesine rağmen bunun ev kiralamaktan daha 'kârlı' olduğunu söylüyor.
“Çocuklarımla birlikte kalabiliyorum ve bütçemi kontrol edebiliyorum” diyen Racheal, bu sayede hem ailesine vakit ayırabiliyor hem de masraflarını azaltıyor.
İşte detaylar...
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Sizleri Racheal isimli bu anneyle tanıştıralım. Kendisi, son zamanlarda bütçesini kontrol etmek adına ilginç bir karar aldı.
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Ev kiraları yüksek olduğu için işe uçakla giden kadın, "Her gün işe uçakla gitsem bile, bir kira parası etmiyor" diyor.
Protesto mu ediyor yoksa gerçekten öyle mi bilinmez ama "Hem çocuklarıma yakın oluyorum, hem de tasarruf yapıyorum" diyor.
Sabah 4 civarında, en geç 4.15’te uyanıyor, ardından duş alıp giyiniyor. 5’te evden çıkıp 5.55’te kalkacak 30 ila 40 dakikalık uçağına yetişiyor.
Kaur, uçakla işe gidip gelmenin Kuala Lumpur’da ev kiralamaktan daha ucuza geldiğini söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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