Kiralar Yüksek Olduğu İçin Ev Tutmak Yerine İş Yerine Uçakla Gidip Gelen Kadın

Türkiye’de kiralar cep yakıyor, bu durum dünyanın farklı yerlerinde de benzer. Racheal isimli bir anne, yüksek kira fiyatlarına ilginç bir çözüm buldu. İşine her gün uçakla gidip gelmesine rağmen bunun ev kiralamaktan daha 'kârlı' olduğunu söylüyor.

“Çocuklarımla birlikte kalabiliyorum ve bütçemi kontrol edebiliyorum” diyen Racheal, bu sayede hem ailesine vakit ayırabiliyor hem de masraflarını azaltıyor.

İşte detaylar...