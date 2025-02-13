Yetişkin Olduklarında Fark Ettikleri Şeyleri Söyleyerek Hepimizi Aydınlatan Kullanıcılar
Yetişkin Olduklarında Fark Ettikleri Şeyleri Söyleyerek Hepimizi Aydınlatan Kullanıcılar
Yetişkin olma sürecinde, hayatın farklı yönlerini daha derinlemesine anlamaya başladığımızda, birçok alışkanlığımızı köklü bir şekilde değiştirebiliriz. Bir kullanıcı, diğerlerine 'Yetişkinlik seviyeniz ne durumda?' diye sorunca, herkes kendi deneyimlerini ve fark ettikleri değişimleri paylaşmaya başladı. Kimisi eski alışkanlıklarını nasıl terk ettiğinden, kimisi ise yeni, daha sağlıklı ya da verimli alışkanlıklar edindiğinden bahsetti.
İşte detaylar...
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Bir kullanıcı, diğer kullanıcıların ulaştığı "yetişkinlik seviyesini" sordu.
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Hayat bize iyi ya da kötü bir şeyler öğretiyor. Peki yetişkin olunca nelerin farkında vardık?
"Birinin hikayesinde kötü karakter olmak umrumda değil"
"Her şeyi kişisel algılamamak"
"Arkadaşlığa inanmıyorum"
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"Tartışmaktansa sessiz kalmayı tercih ederim"
"Ailemin haklı olduğunu fark etmek"
"Sürekli olarak uyku düzenim hakkında endişeleniyorum"
"Gürültü istemiyorum"
"Her şeyden önce maillerimi kontrol ediyorum"
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"Saygısızlığa uğradığımı hissedersem o kişiyi terk ederim"
"Faturalarımı otomatik ödeme talimatıyla ödemek"
"İstediğimi değil, tam olarak ihtiyacım olanı satın aldığım bir evredeyim"
"Mesajlaşmayı sevmiyorum sadece arayın"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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