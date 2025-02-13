Gördükten Sonra İçinizi Yumuşacık Edecek Birbirinden Tatlı Evcil Hayvan Fotoğrafları
Gördükten Sonra İçinizi Yumuşacık Edecek Birbirinden Tatlı Evcil Hayvan Fotoğrafları
Bazen hayat zorlayıcı olsa da evcil hayvanlarımızın o tatlı bakışları bize her şeyi unutturuyor. Dört ayaklı tüylü dostlarımız, hem oyuncu kişilikleriyle hem de sadakatleriyle içimizi adeta yumuşacık ediyorlar. Biz de bu içeriğimizde içinizi yumuşacık edecek en tatlı evcil hayvanları derledik.
Hazırsanız, başlayalım...
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"Annelerini kaybetmiş bu iki kediyi sahiplendim"
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"Annem bana kedimin maketini yaptırmış"
"Köpeğim suyu inanılmaz seviyor😂"
"Yürüyüş yaparken birden bacağıma tırmanmaya başladı. Resmen sahiplendi beni..."
"Kedi sevdiğimiz fark edince..."
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"Bu kadar tatlı olduğuna bakmayın, herkesten nefret ediyor"
"Bugün 15 yaşına bastı"
"Kuşum sürekli beremin içine giriyor"
"İkiz kardeşler..."
"Resmen beraber büyüdük😻"
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"Tavuk aldığım günün akşamı"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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