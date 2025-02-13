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İnsanlıktan En İzole Şekilde 3 Gün Hayatta Kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Giren Astronot: Alfred Worden

İnsanlıktan En İzole Şekilde 3 Gün Hayatta Kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Giren Astronot: Alfred Worden

Guinness Rekorlar Kitabı Uzay
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 17:07

Apollo 15 görevi sırasında, Alfred M. Worden, insanlık tarihinin en izole insanı olarak tarihe geçti. 1971 yılında Ay’a yapılan bu önemli görevde, Worden, 3 gün boyunca Ay yörüngesinde tek başına kalarak, Dünya’dan yaklaşık 3.596 kilometre uzaklıkta Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Bu süre zarfında, Apollo 15 mürettebatının diğer iki üyesi, David Scott ve James Irwin Ay yüzeyindeyken, Worden evrende yalnız kalmanın derin deneyimini yaşadı.

İsterseniz, bu hikayeyi daha detaylı inceleyelim...

Kaynak: Guiness World Records

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Apollo 11 denince akla genellikle Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin gelir. Ancak Apollo 15 görevi hakkında ne biliyoruz?

Apollo 11 denince akla genellikle Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin gelir. Ancak Apollo 15 görevi hakkında ne biliyoruz?

Apollo 15, 1971 yılında gerçekleştirilen ve bilimsel araştırmalara odaklanan, Ay yüzeyinde ilk kez araç kullanıldığı bir görev aslında. Zorlukları olduğu gibi bazı rekorları da içinde barındırıyor.

Apollo 15, 1971 yılında gerçekleştirilen ve bilimsel araştırmalara odaklanan, Ay yüzeyinde ilk kez araç kullanıldığı bir görev aslında. Zorlukları olduğu gibi bazı rekorları da içinde barındırıyor.

"Ne rekoru bu?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. İsterseniz, biraz bu konudan bahsedelim.

"Ne rekoru bu?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. İsterseniz, biraz bu konudan bahsedelim.

1971’deki Apollo 15 görevi sırasında Komuta Modülü Pilotu olan Alfred Worden, yalnızlık rekorunu kırdı desek?

Mürettebat arkadaşları David Scott ve James Irwin, Ay yüzeyini keşfederken, Worden tam 3 gün boyunca Ay yörüngesinde tek başına kaldı.

Mürettebat arkadaşları David Scott ve James Irwin, Ay yüzeyini keşfederken, Worden tam 3 gün boyunca Ay yörüngesinde tek başına kaldı.

Dünya’dan yaklaşık 3.596 kilometre uzakta olduğu bu süre zarfında, insanlık tarihinin en izole insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Worden için bu yalnızlık zorlayıcı değil, aksine derin bir farkındalıktı.

Worden için bu yalnızlık zorlayıcı değil, aksine derin bir farkındalıktı.

Ay’ın arka yüzünde her turunda Dünya ile iletişimi tamamen kesiliyor, bu süreçte evrenin büyüklüğü ve insanlığın bu genişlikteki yeri üzerine düşünme fırsatı buluyordu. Bu deneyimini daha sonra “Üç harika gün geçirdim, yalnızlıkla ilgili hiçbir problem yaşamadım,” diyerek tanımladı.

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Yalnızlık rekorunun yanı sıra Worden, görev sırasında uzay aracının dışındaki kameraların film kasetlerini toplamak için derin uzayda yapılan ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Yalnızlık rekorunun yanı sıra Worden, görev sırasında uzay aracının dışındaki kameraların film kasetlerini toplamak için derin uzayda yapılan ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Bu da onu Dünya’dan en uzakta uzay yürüyüşü yapan insan unvanının sahibi yaptı.

18 Mart 2020’de 88 yaşında hayata veda eden Alfred Worden, uzay keşfinin öncülerinden biri olarak her zaman hatırlanacak.

18 Mart 2020’de 88 yaşında hayata veda eden Alfred Worden, uzay keşfinin öncülerinden biri olarak her zaman hatırlanacak.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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