İnsanlıktan En İzole Şekilde 3 Gün Hayatta Kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na Giren Astronot: Alfred Worden

Ay’ın arka yüzünde her turunda Dünya ile iletişimi tamamen kesiliyor, bu süreçte evrenin büyüklüğü ve insanlığın bu genişlikteki yeri üzerine düşünme fırsatı buluyordu. Bu deneyimini daha sonra “Üç harika gün geçirdim, yalnızlıkla ilgili hiçbir problem yaşamadım,” diyerek tanımladı.