Flörtlerine IQ Testi Yaptığı İçin Yalnız Kaldığını Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Flörtlerine IQ Testi Yaptığı İçin Yalnız Kaldığını Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
Candice Kloss isimli bir model geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Flörtlerine buluşma esnasında kağıtlarla IQ testi yaptığını açıklayan model, bu nedenle yalnız kaldığını da ekliyor. Zeka ilişkide her ne kadar önemli olsa da Candice, bu durumu kendi yöntemleriyle çözmeye karar vermiş. IQ testinden kimsenin geçemediğini söyleyen Candice'in o açıklamalarına gelin hep beraber göz atalım...
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İlişkilerde zeka son derece önemli. Özellikle uzun süreli birlikteliklerde düşük zekalı partner hiç ama hiç çekilmiyor.
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Candice Kloss isimli influencer ve model de bunu fark etmiş olacak ki, bu "zeka" konusunu kendi yollarıyla çözmeye karar vermiş.
İlk buluşmaya çıkmadan önce erkeklere IQ testi yapan model, bu yüzden de yalnız kaldığını dile getiriyor.
Gerçek aşkı bulmak için kolları sıvayan 24 yaşındaki model, buluşma esnasında flörtlerine IQ testi çözdürüyor.
“Üzerimde daha az baskı hissediyorum ve flört etmek artık daha keyifli hale geldi. Bazen insanların iş dünyası ya da siyaset hakkında pek bir şey bilmediklerini ama başka bir konu hakkında çok şey bildiklerini fark ettim. Bu gerçekten şaşırtıcı oldu.”
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Buluşmaya artık kağıtlarla gitmediğini, karşı tarafı teste tabi tutsa da geçemediklerini de ekliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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