Flörtlerine IQ Testi Yaptığı İçin Yalnız Kaldığını Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Bu testi birçok kişi geçemediği için pişman bile olmuş ve test yapmayı bırakmış bile.

“Flörtlerimden bunu istememin tamamen mantıksız olduğunu düşünüyorum ve şimdi gerçekten pişmanım. Testi bıraktığımdan beri çok çeşitli insanlarla tanıştım ve artık romantik olasılıklar konusunda o kadar da dar görüşlü değilim.' diyor.