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İlişkinin Çıkmaza Girdiğini ve Ayrılığın Çok Yakın Olduğunu Gösteren 7 Önemli İşaret

İlişkinin Çıkmaza Girdiğini ve Ayrılığın Çok Yakın Olduğunu Gösteren 7 Önemli İşaret

ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 17:33

Uzun süreli ilişkilerde aşk gözümüzü kör edebilir ve partnerimizin olumsuz yönlerini görmezden gelebiliriz. Ancak bazen derinlerde bir yerde, ilişkinizin bitiş sinyalleri verdiğini de hissedersiniz. İşte tam bu noktada, uzmanlara göre bu sinyalleri erken fark etmek ilişkinizi daha sağlıklı değerlendirme şansı verebilir. Peki, garip bir ilişkide olduğunuzu gösteren bu işaretler neler? Gelin, ilişki koçu Jeff’in dediklerine hep beraber bakalım...

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İlişkilerde zaman zaman tuhaf dinamiklerle karşılaşmak mümkün. İlk başlarda her ne kadar mutlu ve huzurlu hissetsek de bir süre sonra kendimizi "garip" bir ilişkinin içerisinde bulabiliyoruz.

İlişkilerde zaman zaman tuhaf dinamiklerle karşılaşmak mümkün. İlk başlarda her ne kadar mutlu ve huzurlu hissetsek de bir süre sonra kendimizi "garip" bir ilişkinin içerisinde bulabiliyoruz.

Peki toksik ve "garip" bir ilişkide olduğumuzu gösteren işaretler neler? @therapyjeff isimli bir TikTok kullanıcısı, "garip" bir ilişkide olduğunuzun 7 işaretini paylaştı.

Bunlardan ilki sosyal medyayla alakalı bir nedenden ötürü kavga etmek. Örneğin, "Bu kızın/çocuğun fotoğrafını neden beğendin?" kavgası aslında garip bir ilişkinin içerisinde olduğunuzu gösteriyor.

Öyle ki romantizm her ilişkinin dinamiğinde olması gereken şeylerden biri. Peki partneriniz romantizmi öldürüyorsa?

Herhangi bir etkinliğe gittiğinizde, sevgiliniz yanına oyun konsolu gibi kendi başına vakit geçirebileceği şeyleri alıyorsa orada bir sorun olabilir. Belki de sizden sıkılıyordur...

Üçüncü madde: Google'da hiç "ilişki tavsiyesi" arattığınız oldu mu?

Eğer partnerler ilişki içerisinde 'toksik ilişki tavsiyeleri' gibi şeyler aratıyorsa aslında garip bir ilişki içerisindedir. Yani anlayacağınız, sağlıklı bir ilişki aslında tarafların uzlaşmasından geliyor.

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Zaman zaman ilişkilerde ufak kavgalar ve tartışmalar, o ilişkinin tadı tuzudur. Fakat bu kavgaların "sıkıcı" ve "banal" olduğunu fark ederseniz?

Zaman zaman ilişkilerde ufak kavgalar ve tartışmalar, o ilişkinin tadı tuzudur. Fakat bu kavgaların "sıkıcı" ve "banal" olduğunu fark ederseniz?

İlişki koçu Jeff'e göre, saçma ve ilginç kavgalar aslında 'garip' bir ilişkide olduğunuzun kanıtı. Örneğin, 'Bana neden 'günaydın' yazmadın' kavgası, sizler de takdir edersiniz ki lise zamanlarında bile kalmadı.

Özür dilemek en büyük erdemdir!

Bu yüzden partnerler haksız olduğu konularda özür dilemeyip sorunu halı altına süpürüyorsa, orada bir dur demek gerekiyor. E bu da, 'garip' bir ilişkide olduğunuzun işareti!

Her kötü davranışın arkasında bir sebep yatar. Ama her kötü davranışın da bir bahanesi olamaz.

Her kötü davranışın arkasında bir sebep yatar. Ama her kötü davranışın da bir bahanesi olamaz.

Sürekli olarak partneriniz, kötü davranışlarına bir kulp bulmaya çalışıyor ve bahaneler sunuyorsa bu ilişkiden hiçbir halt olmaz...

Özel günlerde, tatillerde ve etkinliklerde tüm planlamayı tek bir taraf yapmamalı!

Eğer sadece tek bir taraf bunun için çabalıyorsa eninde sonunda ayrılık gelebilir.

Peki siz bunlara katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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