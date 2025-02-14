İlişkinin Çıkmaza Girdiğini ve Ayrılığın Çok Yakın Olduğunu Gösteren 7 Önemli İşaret
İlişkinin Çıkmaza Girdiğini ve Ayrılığın Çok Yakın Olduğunu Gösteren 7 Önemli İşaret
Uzun süreli ilişkilerde aşk gözümüzü kör edebilir ve partnerimizin olumsuz yönlerini görmezden gelebiliriz. Ancak bazen derinlerde bir yerde, ilişkinizin bitiş sinyalleri verdiğini de hissedersiniz. İşte tam bu noktada, uzmanlara göre bu sinyalleri erken fark etmek ilişkinizi daha sağlıklı değerlendirme şansı verebilir. Peki, garip bir ilişkide olduğunuzu gösteren bu işaretler neler? Gelin, ilişki koçu Jeff’in dediklerine hep beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkilerde zaman zaman tuhaf dinamiklerle karşılaşmak mümkün. İlk başlarda her ne kadar mutlu ve huzurlu hissetsek de bir süre sonra kendimizi "garip" bir ilişkinin içerisinde bulabiliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki toksik ve "garip" bir ilişkide olduğumuzu gösteren işaretler neler? @therapyjeff isimli bir TikTok kullanıcısı, "garip" bir ilişkide olduğunuzun 7 işaretini paylaştı.
Bunlardan ilki sosyal medyayla alakalı bir nedenden ötürü kavga etmek. Örneğin, "Bu kızın/çocuğun fotoğrafını neden beğendin?" kavgası aslında garip bir ilişkinin içerisinde olduğunuzu gösteriyor.
Öyle ki romantizm her ilişkinin dinamiğinde olması gereken şeylerden biri. Peki partneriniz romantizmi öldürüyorsa?
Üçüncü madde: Google'da hiç "ilişki tavsiyesi" arattığınız oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman zaman ilişkilerde ufak kavgalar ve tartışmalar, o ilişkinin tadı tuzudur. Fakat bu kavgaların "sıkıcı" ve "banal" olduğunu fark ederseniz?
Özür dilemek en büyük erdemdir!
Her kötü davranışın arkasında bir sebep yatar. Ama her kötü davranışın da bir bahanesi olamaz.
Özel günlerde, tatillerde ve etkinliklerde tüm planlamayı tek bir taraf yapmamalı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın