İlişkinin Çıkmaza Girdiğini ve Ayrılığın Çok Yakın Olduğunu Gösteren 7 Önemli İşaret

Uzun süreli ilişkilerde aşk gözümüzü kör edebilir ve partnerimizin olumsuz yönlerini görmezden gelebiliriz. Ancak bazen derinlerde bir yerde, ilişkinizin bitiş sinyalleri verdiğini de hissedersiniz. İşte tam bu noktada, uzmanlara göre bu sinyalleri erken fark etmek ilişkinizi daha sağlıklı değerlendirme şansı verebilir. Peki, garip bir ilişkide olduğunuzu gösteren bu işaretler neler? Gelin, ilişki koçu Jeff’in dediklerine hep beraber bakalım...