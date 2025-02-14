14 Şubat'ta Yalnızlıklarını İliklerinde Hisseden Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar
14 Şubat'ta Yalnızlıklarını İliklerinde Hisseden Kullanıcılardan Güldüren Paylaşımlar
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü'ydü. Sosyal medya, çiftlerin mutlu pozları ve romantik paylaşımlarıyla dolup taştı. Tabii bu günü yalnız geçirenler de vardı. Sosyal medyadaki bu paylaşımları izlerken yalnızlığı iliklerine kadar hisseden kullanıcılar, duygularını paylaşımlarıyla ortaya koydu. Hadi, gelin birlikte bu paylaşımlara göz atalım!
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Malum bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugün sosyal medyada çiftlerin gönderilerini ve paylaşımlarını yakından izledik.
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E Sevgililer Günü'nü yalnız geçirenler de vardı tabii. Herkes bu yalnızlığı dibine kadar hissettiklerini böyle anlattı.😂
Haklı bi' isyan😂
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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