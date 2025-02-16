Uygulamada Tanıştığı Adam Tarafından Binlerce Lira Dolandırılan Kadının Yaşadıkları Sizi Aşka Küstürecek

Flört döneminde bazı üzücü durumlar yaşanabiliyor. Bazı senaryolar her ne kadar distopik olsa da insanları tanımak bir hayli güç. Geçtiğimiz günlerde bir oyuncu da flört uygulamasından tanıştığı bir adamla yaşadığı üzücü bir durumu anlattı. Kendisine güvenip bir miktar para veren kadın, sonrasında yaşadıkları yüzünden tam anlamıyla şoke oldu, aşka küstü. 'Flört dolandırıcılığı gerçekten çok kötü' diyen kadının yaşadığı o süreci, gelin beraber öğrenelim...