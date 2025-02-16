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Uygulamada Tanıştığı Adam Tarafından Binlerce Lira Dolandırılan Kadının Yaşadıkları Sizi Aşka Küstürecek

Uygulamada Tanıştığı Adam Tarafından Binlerce Lira Dolandırılan Kadının Yaşadıkları Sizi Aşka Küstürecek

Dolandırıcılık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 17:57

Flört döneminde bazı üzücü durumlar yaşanabiliyor. Bazı senaryolar her ne kadar distopik olsa da insanları tanımak bir hayli güç. Geçtiğimiz günlerde bir oyuncu da flört uygulamasından tanıştığı bir adamla yaşadığı üzücü bir durumu anlattı. Kendisine güvenip bir miktar para veren kadın, sonrasında yaşadıkları yüzünden tam anlamıyla şoke oldu, aşka küstü. 'Flört dolandırıcılığı gerçekten çok kötü' diyen kadının yaşadığı o süreci, gelin beraber öğrenelim...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/money/i-scam...
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Son zamanlarda birbirinden ilginç dolandırılma vakalarıyla karşılaşıyoruz biliyorsunuz ki.

Son zamanlarda birbirinden ilginç dolandırılma vakalarıyla karşılaşıyoruz biliyorsunuz ki.

Hem Türkiye'de hem de dünya çapında akıllara durgunluk veren dolandırılma hikayeleri görebilmeniz mümkün.

39 yaşındaki Marisha isimli bir kadın da dolandırılan kurbanlardan bir tanesi. Bir tanışma uygulamasında tanıştığı adam ile yeni bir aşka yelken açacağını sanırken dolandırıldı.

39 yaşındaki Marisha isimli bir kadın da dolandırılan kurbanlardan bir tanesi. Bir tanışma uygulamasında tanıştığı adam ile yeni bir aşka yelken açacağını sanırken dolandırıldı.

Uzun zaman sonra ilk defa yakışıklı bir erkekle çıktığını belirten kadın, karşılaştığı adamdan epey etkilenmiş, adeta vurulmuş bile.

Uzun zaman sonra ilk defa yakışıklı bir erkekle çıktığını belirten kadın, karşılaştığı adamdan epey etkilenmiş, adeta vurulmuş bile.

10 yıllık trajik evliliğinin ardından tekrardan "arzulandığını" hissederek tam anlamıyla kör olduğunu ve ona tüm benliğini açtığını dile getirdi.

10 yıllık trajik evliliğinin ardından tekrardan "arzulandığını" hissederek tam anlamıyla kör olduğunu ve ona tüm benliğini açtığını dile getirdi.

Olay nasıl gelişmiş dersiniz?

Adam, kendisinin iyi bir geliri olduğunu fakat annesine ev alabilmek için birazcık paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Marisha ise geri öder umuduyla parayı verdi.

Adam, kendisinin iyi bir geliri olduğunu fakat annesine ev alabilmek için birazcık paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Marisha ise geri öder umuduyla parayı verdi.
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Ayrıca oyunculukla uğraşan Marisha, hesap yöneticisini aradı ve durumdan bahsetti. Adam, "borç" olarak aldığı parayı yatırımla değerlendireceğini ve sonrasında ise hem ev alıp hem de bu "borcu" ödeyeceğinin sözünü verdi.

Ayrıca oyunculukla uğraşan Marisha, hesap yöneticisini aradı ve durumdan bahsetti. Adam, "borç" olarak aldığı parayı yatırımla değerlendireceğini ve sonrasında ise hem ev alıp hem de bu "borcu" ödeyeceğinin sözünü verdi.

Ortak yatırım hesabına yatırdıkları 20 bin sterlinin (yaklaşık 913 bin TL) değerlendiğini gören kadın, adamın ricası üzerine bir 40 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 813 bin TL) daha yatırdı.

Ortak yatırım hesabına yatırdıkları 20 bin sterlinin (yaklaşık 913 bin TL) değerlendiğini gören kadın, adamın ricası üzerine bir 40 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 813 bin TL) daha yatırdı.

Paranın tamamının çekildiğini görünce şoke oldu. Uzun süre aramasına rağmen telefonuna ulaşamadığı adamın soyadını bile bilmediğini fark etti.

Paranın tamamının çekildiğini görünce şoke oldu. Uzun süre aramasına rağmen telefonuna ulaşamadığı adamın soyadını bile bilmediğini fark etti.

Adamın hakkında soruşturma başlatılsa da adam tüm parayı çektikten sonra Türkiye'ye aktarmış. Hal böyle olunca da Marisha, parasını geri alamamış.

Adamın hakkında soruşturma başlatılsa da adam tüm parayı çektikten sonra Türkiye'ye aktarmış. Hal böyle olunca da Marisha, parasını geri alamamış.

"Flört dolandırıcılığı bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Herkesi kendiniz gibi iyi sanıyorsunuz ama bu dünyada kötü insanlar da var" diyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Serhat Demir

hakikaten flört ettiğiniz bir insana ev, araba, yat kat alanlara ayrı tav oluyorum sonradan dolandırıldım diyorlar yani ben bile bir yerden iş teklifi gelinc... Devamını Gör

pypar

TR ye girsidiyse o para, maliye iyi bir vergi alır