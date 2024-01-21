Ünlü Şarkıcı Selena Gomez, Sevgilisi Benny Bianco'ya 'Çirkin' Diyenlere Ateş Püskürdü
Ünlü Şarkıcı Selena Gomez, Sevgilisi Benny Bianco'ya 'Çirkin' Diyenlere Ateş Püskürdü
Bir süredir birlikte oldukları bilinen Selena Gomez ve Benny bianco çifti, sürekli olarak magazin manşetlerinde yer alıyor. Bazı kişiler ikiliyi her ne kadar yakıştırmasa da Selena Gomez son derece mutlu olduğunu dile getiriyor. Bu sefer de ünlü şarkıcı, sevgilisine 'çirkin' iması yapanlara adeta ateş püskürdü.
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Ünlü şarkıcı Selena Gomez ve prodüktör Benny Bianco'nun ilişkisini artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.
İkili, son zamanlarda sıkça adından söz ettiren çiftlerden bir tanesi. Her ne kadar hayranlar ve magazin sayfaları ikiliyi 'yakıştırmasa' da Selena ve Benny aylardır birlikteler.
Selena'nın hayranları, Benny'nin 'çirkin' bir seçim olduğunu dile getiriyorlar. Birçok kişiye göre Selena, Benny'ye göre kat ve kat daha güzel.
Fakat Selena Gomez ise bu eleştirilerin tam zıddını düşünüyor. Selena Gomez'e göre Benny, "Dünyadaki en iyi insan"mış.
"Şu ana kadar birlikte olduğum insanlardan çok daha iyi. Bana diğer insanlardan çok daha iyi davrandı."
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Gomez, kendisini bu konuda eleştiren bir kullanıcıya ithafen de "Tatlım, 18 yaşımdan beri terapi görüyorum. Benim için neyin iyi olduğunu biliyorum. Hak ettiğimi alana kadar da savaşacağım. Yanlış sanrılarınızı da takdir ediyorum ancak gün geçtikçe gelişiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Tüm olumsuz yorumlara rağmen Selena Gomez'in Benny ile mutlu olduğu aşikar.
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