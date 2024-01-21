Ünlü Şarkıcı Selena Gomez, Sevgilisi Benny Bianco'ya 'Çirkin' Diyenlere Ateş Püskürdü

Bir süredir birlikte oldukları bilinen Selena Gomez ve Benny bianco çifti, sürekli olarak magazin manşetlerinde yer alıyor. Bazı kişiler ikiliyi her ne kadar yakıştırmasa da Selena Gomez son derece mutlu olduğunu dile getiriyor. Bu sefer de ünlü şarkıcı, sevgilisine 'çirkin' iması yapanlara adeta ateş püskürdü.

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