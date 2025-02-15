Beden Dili Uzmanına Göre Birinin Size Aşık Olduğunu Gösteren 7 İşaret

Aşık insanlar, sevdikleri kişiye olabildiğince yakın olmak ister. Beden diliyle yapılan hareketlerin birbirini yansıtması veya benzer kıyafetlerin seçilmesi gibi ufak detaylarda kendini gösterir. James’e göre bu, “dünyaya ne kadar uyumlu bir çift olduğumuzu göstermek” arzusudur. Ayrıca fiziksel olarak yakın olma isteği, kişinin tüm dikkatini size verdiğini de kanıtlar.