Picasso Tablosundaki Gizemli Kadın Portresinin Nedeni Araştırmacılar Tarafından Açıklandı

Sanat dünyası bir kez daha şaşırtıcı bir keşifle karşı karşıya. Pablo Picasso’nun erken dönem eserlerinden biri olan “Mateu Fernández de Soto’nun Portresi”nin altında, yüzyılı aşkın bir süredir gizli kalmış bir kadın portresi bulundu! Gizemli kadın portresi, Picasso’nun Paris’teki gençlik yıllarına ve sanatçının erken dönem tekniklerine dair önemli ipuçları sunuyor.