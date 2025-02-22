Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Uzmanlar sağlığın başının ideal kilo olduğunu belirtiyor. Fazla kilo pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Kilo verme süreci oldukça sabır gerektiren ve uzun bir süreç. Ancak bu zorluğu sabrıyla ve istikrarıyla aşanlar önceki sonraki hallerini paylaşarak herkese ilham olmayı amaçlıyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
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1. 136 kilodan 80 kiloya.
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2. 155 kilodan 77 kiloya.
3. 96 kilodan 65 kiloya.
4. 130 kilodan 79 kiloya.
5. 106'dan 65 kiloya.
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6. 106'dan 65 kiloya.
7. 60 kilodan 57 kiloya.
8. 220 kilodan 134 kiloya.
9. 127 kilodan 93 kiloya.
10. 83 kilodan 71 kiloya.
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11. 116 kilodan 94 kiloya.
12. 133 kilodan 70 kiloya.
13. 130 kilodan 60 kiloya.
14. 108 kilodan 79 kiloya.
15. 195 kilodan 135 kiloya.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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