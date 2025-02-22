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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 17:26

Uzmanlar sağlığın başının ideal kilo olduğunu belirtiyor. Fazla kilo pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Kilo verme süreci oldukça sabır gerektiren ve uzun bir süreç. Ancak bu zorluğu sabrıyla ve istikrarıyla aşanlar önceki sonraki hallerini paylaşarak herkese ilham olmayı amaçlıyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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1. 136 kilodan 80 kiloya.

1. 136 kilodan 80 kiloya.

'Bazen değişimin ne kadar büyük olduğunu, 3 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı görünceye kadar düşünmüyorum ve bu yolculuk için çok minnettarım.'

2. 155 kilodan 77 kiloya.

2. 155 kilodan 77 kiloya.

'Bugün, resmen eskiden olduğum kişinin yarısı kadarım!'

3. 96 kilodan 65 kiloya.

3. 96 kilodan 65 kiloya.

'Bir ay önce yan görünümle paylaştım ve o zamandan beri 7-8 kilo daha verdim. Sadece 2 hafta önce güç antrenmanına geçtim ve vay canına, çok yorucuydu. Yine de her ay daha güçlü hissetmeyi dört gözle bekliyorum. Gerçekten sıkılaşmak ve üst kollarımı ve uyluklarımı geliştirmeye çalışmak istiyorum.'

4. 130 kilodan 79 kiloya.

4. 130 kilodan 79 kiloya.

'Yaklaşık 3 hafta önce çoğunlukla kardiyodan güç antrenmanlarına geçtim. Yorucuydu ama dürüst olmak gerekirse vücudumun güçlendiğini hissetmek heyecan vericiydi.'

5. 106'dan 65 kiloya.

5. 106'dan 65 kiloya.

'Yüz karşılaştırması paylaşmayı hiç düşünmedim çünkü çok büyük bir fark olduğunu düşünmedim. Ama bu yan yana görüntü fikrimi değiştirdi.'

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6. 106'dan 65 kiloya.

6. 106'dan 65 kiloya.

'Tutarlılık gerçekten işe yarayan tek şeydir. Sonsuza dek yapmanız gerekeni yapın ve buna alışın.'

7. 60 kilodan 57 kiloya.

7. 60 kilodan 57 kiloya.

'Küçük zaferler.'

8. 220 kilodan 134 kiloya.

8. 220 kilodan 134 kiloya.

'Hala çalışmaya devam ediyorum.'

9. 127 kilodan 93 kiloya.

9. 127 kilodan 93 kiloya.

'Çok farklı ağırlıklarda benzer kıyafetler!'

10. 83 kilodan 71 kiloya.

10. 83 kilodan 71 kiloya.

'Hayatım boyunca şişmandım (2012'den beri obez sınırındayım). ​​Sonra, zihnimde bir şey değişti ve işte buradayım.'

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11. 116 kilodan 94 kiloya.

11. 116 kilodan 94 kiloya.

'Neredeyse bir yıllık bir zaman diliminde spor salonuna gitmek konusunda hiç bu kadar tutarlı olmamıştım. Şimdi harcadığınız sıkı çalışmanın sonuçlarını görmek gerçekten ödüllendirici.'

12. 133 kilodan 70 kiloya.

12. 133 kilodan 70 kiloya.

'Aniden, vahşi bir çene çizgisi belirir!'

13. 130 kilodan 60 kiloya.

13. 130 kilodan 60 kiloya.

'6 yıldır kilo kaybımı korudum ancak son birkaç yıldır fitness ve güç antrenmanlarına takıntılı hale geldim ve geldiğim nokta konusunda kendimi harika hissediyorum.

14. 108 kilodan 79 kiloya.

14. 108 kilodan 79 kiloya.

6 ayda inanılmaz değişim.

15. 195 kilodan 135 kiloya.

15. 195 kilodan 135 kiloya.

'Yavaş ve istikrarlı ilerleme.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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