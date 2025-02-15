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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 16:45

Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım... Boksör yengeçlerden bir fil ayağını ağzında taşıyan sırtlanları keşfetmek ister misiniz? Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇

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1. "Yaralı kara panter."

1. "Yaralı kara panter."

2. "Bir leoparın yaban domuzuyla güreşmesi ve diğerlerinin misilleme yapmak üzere olması."

2. "Bir leoparın yaban domuzuyla güreşmesi ve diğerlerinin misilleme yapmak üzere olması."

3. "Kaliforniya sahilinde fok yavrularını avlayan çakal."

3. "Kaliforniya sahilinde fok yavrularını avlayan çakal."

4. "Fil ayağı taşıyan sırtlan."

4. "Fil ayağı taşıyan sırtlan."

5. "Bu muhteşem kelebek hala hayatta. Sağ kanatta hasar, solda anten eksik, kırık ama dengeli."

5. "Bu muhteşem kelebek hala hayatta. Sağ kanatta hasar, solda anten eksik, kırık ama dengeli."
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6. "Boksör yengeçleri boks eldiveni olarak deniz anemilerini taşırlar."

6. "Boksör yengeçleri boks eldiveni olarak deniz anemilerini taşırlar."

7. "İki şahin dövüşüyordu, pençelerini havada kenetlediler, döndüler, yere düştüler ve dövüşmeye devam ettiler.

7. "İki şahin dövüşüyordu, pençelerini havada kenetlediler, döndüler, yere düştüler ve dövüşmeye devam ettiler.

8. "Su aygırı çocuğun kendisine göre olmadığına karar verdi."

8. "Su aygırı çocuğun kendisine göre olmadığına karar verdi."

9. "Bir grup beyaz kuyruklu kartal bir sutavuğu sürüsünü avlıyor."

9. "Bir grup beyaz kuyruklu kartal bir sutavuğu sürüsünü avlıyor."

10. "Şu dikenlere bak!"

10. "Şu dikenlere bak!"
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11. "Avını yakalayan beyaz kuyruklu kartal."

11. "Avını yakalayan beyaz kuyruklu kartal."

12. "Çok fazla bacak var!"

12. "Çok fazla bacak var!"

13. "Öğle yemeğinin tadını çıkarıyor."

13. "Öğle yemeğinin tadını çıkarıyor."

14. "Avını izleyen bir yılan."

14. "Avını izleyen bir yılan."

15. "Leopar bir antilop yakaladı."

15. "Leopar bir antilop yakaladı."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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