Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım... Boksör yengeçlerden bir fil ayağını ağzında taşıyan sırtlanları keşfetmek ister misiniz? Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Yaralı kara panter."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Bir leoparın yaban domuzuyla güreşmesi ve diğerlerinin misilleme yapmak üzere olması."
3. "Kaliforniya sahilinde fok yavrularını avlayan çakal."
4. "Fil ayağı taşıyan sırtlan."
5. "Bu muhteşem kelebek hala hayatta. Sağ kanatta hasar, solda anten eksik, kırık ama dengeli."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Boksör yengeçleri boks eldiveni olarak deniz anemilerini taşırlar."
7. "İki şahin dövüşüyordu, pençelerini havada kenetlediler, döndüler, yere düştüler ve dövüşmeye devam ettiler.
8. "Su aygırı çocuğun kendisine göre olmadığına karar verdi."
9. "Bir grup beyaz kuyruklu kartal bir sutavuğu sürüsünü avlıyor."
10. "Şu dikenlere bak!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Avını yakalayan beyaz kuyruklu kartal."
12. "Çok fazla bacak var!"
13. "Öğle yemeğinin tadını çıkarıyor."
14. "Avını izleyen bir yılan."
15. "Leopar bir antilop yakaladı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın