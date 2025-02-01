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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 22:31

Doğanın vahşi yüzüyle tanışmaya hazır olun! Sadece belgesellerde hayranlıkla ve ağzı açık bir şekilde doğanın vahşi yüzüne tanık oluyoruz. Bu içeriğimiz de sizi kah gökyüzüne ışınlayacağız kah Serengeti’de ormanların kralıyla yolculuğa çıkaracağız. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf.

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1. "Zıplayan Örümcek bir ejder meyvesinin üzerinde su içiyor."

1. "Zıplayan Örümcek bir ejder meyvesinin üzerinde su içiyor."

2. "Yumurta ararken kertenkeleyi ısıran muhabbet kuşu."

2. "Yumurta ararken kertenkeleyi ısıran muhabbet kuşu."

3. "Ayı, gayzere düşen bir bizonu kovalıyor."

3. "Ayı, gayzere düşen bir bizonu kovalıyor."

4. "Timsah öğle yemeğinde iguanayı Yiyor."

4. "Timsah öğle yemeğinde iguanayı Yiyor."

5. "Taçlı Ağaç Kurbağası (Triprion spinosus) biraz metal/gotik esintiler taşıyor."

5. "Taçlı Ağaç Kurbağası (Triprion spinosus) biraz metal/gotik esintiler taşıyor."
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6. "New Orleans'ta gördüm. Timsahın çenesinin üst kısmı eksik."

6. "New Orleans'ta gördüm. Timsahın çenesinin üst kısmı eksik."

7. "Kızıl kuyruklu atmaca doğanın spagettisinin tadını çıkarıyor."

7. "Kızıl kuyruklu atmaca doğanın spagettisinin tadını çıkarıyor."

8. "Çakal tavşanı takip ediyor ve yakalıyor."

8. "Çakal tavşanı takip ediyor ve yakalıyor."

9. "Bir eşek arısı kavgada başka bir eşek arısı tarafından ikiye bölündü."

9. "Bir eşek arısı kavgada başka bir eşek arısı tarafından ikiye bölündü."

10. "Yüzünün dörtte biri eksik olan sert aslan."

10. "Yüzünün dörtte biri eksik olan sert aslan."
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11. Ben pusunun tanımıyım.

11. Ben pusunun tanımıyım.

12. "Kayman, bir pirana yakaladı."

12. "Kayman, bir pirana yakaladı."

13. "Burnu kopan sırtlan nasıl güçlü kalır."

13. "Burnu kopan sırtlan nasıl güçlü kalır."

14. "Bahçemde bu iki örümcek türü arasındaki ilginç karşılaşmaya tanıklık edecek kadar şanslıydım."

14. "Bahçemde bu iki örümcek türü arasındaki ilginç karşılaşmaya tanıklık edecek kadar şanslıydım."

15. "Savaş yarası almış büyük beyaz köpekbalığı."

15. "Savaş yarası almış büyük beyaz köpekbalığı."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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