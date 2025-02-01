Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın vahşi yüzüyle tanışmaya hazır olun! Sadece belgesellerde hayranlıkla ve ağzı açık bir şekilde doğanın vahşi yüzüne tanık oluyoruz. Bu içeriğimiz de sizi kah gökyüzüne ışınlayacağız kah Serengeti’de ormanların kralıyla yolculuğa çıkaracağız. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Zıplayan Örümcek bir ejder meyvesinin üzerinde su içiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Yumurta ararken kertenkeleyi ısıran muhabbet kuşu."
3. "Ayı, gayzere düşen bir bizonu kovalıyor."
4. "Timsah öğle yemeğinde iguanayı Yiyor."
5. "Taçlı Ağaç Kurbağası (Triprion spinosus) biraz metal/gotik esintiler taşıyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "New Orleans'ta gördüm. Timsahın çenesinin üst kısmı eksik."
7. "Kızıl kuyruklu atmaca doğanın spagettisinin tadını çıkarıyor."
8. "Çakal tavşanı takip ediyor ve yakalıyor."
9. "Bir eşek arısı kavgada başka bir eşek arısı tarafından ikiye bölündü."
10. "Yüzünün dörtte biri eksik olan sert aslan."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ben pusunun tanımıyım.
12. "Kayman, bir pirana yakaladı."
13. "Burnu kopan sırtlan nasıl güçlü kalır."
14. "Bahçemde bu iki örümcek türü arasındaki ilginç karşılaşmaya tanıklık edecek kadar şanslıydım."
15. "Savaş yarası almış büyük beyaz köpekbalığı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın