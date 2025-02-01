Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo verme uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Her Pazartesi günü inanç ve istekle başlanan diyetlerin günün ortalarına doğru bozulduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak içeriğimizde göreceğiniz değişimler spora ve sağlıklı beslenmeye olan inancınızı tazeleyecek; değişime karşı direnenlere ilham olacak. İşte azim, istikrar ve kararlılıkla vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 değişim fotoğrafı.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
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1. Bir senede 20 kilo: “Sonunda tam bir yıl oldu!! 2 hafta içinde 19 yaşıma giriyorum ve yıllardır sahip olduğum en iyi görünüme sahip olacağım. Sonunda vücudumun biraz belirginleşmeye başladığını hissediyorum ve ilerlemeyi görmeye devam etmek için heyecanlıyım!”
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2. "Bunu paylaşabileceğim hayatımda kimse yokken neden internetteki bir grup yabancıya anlatmayayım ki?"
3. 100 kilodan 77 kiloya: "İlk yılda kilonun çoğunu verdim ve korudum, ancak şimdi kilo verme zihniyetine geri döndüm. Hadi başlayalım!"
4. 117 kilodan 85 kiloya: "Bugün tam zamanı. Bunu işe giydim (kıyafet yönetmeliğine göre bir ceket ile) ve çok iltifat aldım!"
5. 1 yılda 139 kilodan 92 kiloya
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6. 94 kilodan 75 kiloya: "160'a indiğimde tekrar ağırlık kaldırmaya başlayacağım ama sonuçlar bana kas kütlesinden önce tüm yağları erittiğimi ve hala biraz daha kilo vermem gerektiğini gösterdi."
7. 138 kilodan 109 kiloya: Üç yıldan fazla bir süredir koltuk başlığının üstüne sığmıyordum ve şimdi kutlamak için bir haftalık eğlence için tema parklarına gidiyorum!
8. "Toplam 4 yıl, inişler ve çıkışlarla birlikte."
9. 21 Ay: "Uzun bir yolculuk oldu ama sonunda benim için neyin işe yaradığını buldum ve hormonlarım dengelendi. Yakın zamanda pes etmeyeceğim!"
10. 90 kilodan 70 kiloya: "Yol boyunca birçok iniş çıkış yaşadım, ancak 15 yıldır kilo kaybımı sürdürdüğüm için oldukça gururluyum. 42 yaşında 20'li yaşlarımda olduğumdan çok daha özgüvenli ve mutlu hissediyorum kendimi."
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11. "(12 ay) Farkı anlayabiliyor musunuz? Ben görmekte zorlanıyorum."
12. 127 kilodan 78 kiloya: Resimler arasında 13 ay var.
13. "(12 ay) toksik bir ilişkiyi bıraktım. Kendimi seçtim. Asla geri dönmeyeceğim."
14. "(9 ay) Çok mutlu hissediyorum."
15. "(14 ay) Hem kilomu korumayı hem de sıkılaşmayı başardım."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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