Daha İnce Bir Bel İçin Kaburgalarını Aldıran Kadın Bir de Kemiklerden Taç Yaptırmaya Karar Verdi!

Günümüzde güzellik uğruna gözünü karartanların sayısı git gide artıyor. Her şeyin başı sağlık olsa da bazen istedikleri görünüme erişmek için kendini riske atanlarla karşılaşıyoruz. Şimdiyse ABD’den 27 yaşında gencecik bir kadının yaptırdığı operasyonla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: Gloob
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27 yaşındaki Emily James daha ince bir bele sahip olmak için 6 adet kaburga kemiğini aldırdı.
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17 bin dolar vererek operasyona giren kadın, kemiklerinden taç yapmaya karar vermesiyle akıl tutulması yaşattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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