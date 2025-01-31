Squid Game’i İzlememesine Rağmen Sosyal Medyadan Gördükleriyle Oyun Defteri Hazırlayan Kız Alkışları Topladı

İlk sezonuyla büyük bir yankı uyandıran Squid Game ikinci sezonuyla yeniden seyirciyle buluştu. Sosyal medyada da yaş fark etmeksizin geniş bir kitlenin karşısına filmden kesitler çıkıyor. Ece Gürkan adlı içerik üreticisi de kardeşi Bade’nin dizi için hazırladığı defteri paylaşmasıyla viral oldu.
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Küçük kız yaşına uygun olmadığı için filmi izlememiş ancak sosyal medyadan ve ablasından yeterli bilgileri almıştı.
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Ardından ise Squid Game oyunlarından bir defter hazırlamıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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