Squid Game’i İzlememesine Rağmen Sosyal Medyadan Gördükleriyle Oyun Defteri Hazırlayan Kız Alkışları Topladı

İlk sezonuyla büyük bir yankı uyandıran Squid Game ikinci sezonuyla yeniden seyirciyle buluştu. Sosyal medyada da yaş fark etmeksizin geniş bir kitlenin karşısına filmden kesitler çıkıyor. Ece Gürkan adlı içerik üreticisi de kardeşi Bade’nin dizi için hazırladığı defteri paylaşmasıyla viral oldu.