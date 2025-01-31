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Almanya’da Kırmızı Işıkta Çizgiyi Dahi Geçmeyen Bisikletliyi Gören Türkler Şaşkınlıklarını Kayda Aldı

Almanya’da Kırmızı Işıkta Çizgiyi Dahi Geçmeyen Bisikletliyi Gören Türkler Şaşkınlıklarını Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 10:42

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Almanya’da trafik kurallarının ne kadar sıkı olduğunu bilirsiniz. @birgezgin67 adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin de Almanya’da yaşadığı şaşkınlığı paylaşmasıyla viral oldu. Kırmızı ışıkta yaşananlara gelin birlikte bakalım.

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Kırmızı ışık yanınca bisikletli kişinin çizgiyi bile aşmadan beklediği anları kayda alan içerik üreticisi, “Almanlar neden böyle?” notuyla paylaşımı yaptı.

Kırmızı ışık yanınca bisikletli kişinin çizgiyi bile aşmadan beklediği anları kayda alan içerik üreticisi, “Almanlar neden böyle?” notuyla paylaşımı yaptı.

Kurallara özen gösterilmesi alışık olduğumuz bir durum olmadığından şaşkınlık yaşamışlardı.

Kurallara özen gösterilmesi alışık olduğumuz bir durum olmadığından şaşkınlık yaşamışlardı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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