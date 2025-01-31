Almanya’da Kırmızı Işıkta Çizgiyi Dahi Geçmeyen Bisikletliyi Gören Türkler Şaşkınlıklarını Kayda Aldı

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Kırmızı ışık yanınca bisikletli kişinin çizgiyi bile aşmadan beklediği anları kayda alan içerik üreticisi, “Almanlar neden böyle?” notuyla paylaşımı yaptı.
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Kurallara özen gösterilmesi alışık olduğumuz bir durum olmadığından şaşkınlık yaşamışlardı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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