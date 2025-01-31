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Saksafonla Ferdi Tayfur’dan “Bana Sor” Şarkısını Çalan Sokak Müzisyeni Yeteneğiyle Alkışları Topladı

Saksafonla Ferdi Tayfur’dan “Bana Sor” Şarkısını Çalan Sokak Müzisyeni Yeteneğiyle Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 09:14

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Ülkemizin değerli isimlerinden Ferdi Tayfur’u kaybetmemizle, sevenlerini kahreden bir süreç yaşandı. Bizlere bıraktığı önemli parçalarıyla kendisini gönüllerde yaşatmaya devam edeceğiz. Son zamanlarda da “Bana Sor” şarkısının yeniden epey popüler olduğuna sizler de şahit olmuşsunuzdur. @suleymancoo adlı TikTok hesaplarından sokak müzisyenliğine dair içerikler paylaşan gençler de son videolarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

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Soprano saksafon çalan genç yetenek, adeta zurna öttürüyor gibi “Bana Sor” parçasını çaldı.

Soprano saksafon çalan genç yetenek, adeta zurna öttürüyor gibi “Bana Sor” parçasını çaldı.

Kulaklarımızın pasının silinmesi bir yana, yeteneğiyle adeta izleyenleri büyüledi.

Kulaklarımızın pasının silinmesi bir yana, yeteneğiyle adeta izleyenleri büyüledi.

İşte detaylar 👇

Genç yeteneğin ısrarla klarnet çaldığını sananlar olsa da, başarısı ortadaydı. 👇

Genç yeteneğin ısrarla klarnet çaldığını sananlar olsa da, başarısı ortadaydı. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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