Saksafonla Ferdi Tayfur’dan “Bana Sor” Şarkısını Çalan Sokak Müzisyeni Yeteneğiyle Alkışları Topladı

Ülkemizin değerli isimlerinden Ferdi Tayfur’u kaybetmemizle, sevenlerini kahreden bir süreç yaşandı. Bizlere bıraktığı önemli parçalarıyla kendisini gönüllerde yaşatmaya devam edeceğiz. Son zamanlarda da “Bana Sor” şarkısının yeniden epey popüler olduğuna sizler de şahit olmuşsunuzdur. @suleymancoo adlı TikTok hesaplarından sokak müzisyenliğine dair içerikler paylaşan gençler de son videolarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soprano saksafon çalan genç yetenek, adeta zurna öttürüyor gibi “Bana Sor” parçasını çaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulaklarımızın pasının silinmesi bir yana, yeteneğiyle adeta izleyenleri büyüledi.
İşte detaylar 👇
Genç yeteneğin ısrarla klarnet çaldığını sananlar olsa da, başarısı ortadaydı. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın