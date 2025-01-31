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Çocuklarının ve Torunlarının Sesinden Kim Olduğunu Anlamaya Çalışan Tatlı Teyze Neşeli Anlara Vesile Oldu

Çocuklarının ve Torunlarının Sesinden Kim Olduğunu Anlamaya Çalışan Tatlı Teyze Neşeli Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.01.2025 - 08:42

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Gün geçmiyor ki TikTok’ta yeni bir akım popüler olmasın. Şimdiyse aile büyüklerinin adeta teste tabi tutulduğu bir akım popüler. @neycandice adlı kullanıcı da akıma dair paylaşımıyla kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim, sizler de güne tebessümle başlayın!

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Akımla daha önce karşılaşmadıysanız şöyle anlatalım; aile büyüklerinin çocuklarını ve torunlarını ses tonundan tanımaya çalıştığı minik bir oyun.

Akımla daha önce karşılaşmadıysanız şöyle anlatalım; aile büyüklerinin çocuklarını ve torunlarını ses tonundan tanımaya çalıştığı minik bir oyun.

Ancak çoluk, çocuk, torun derken bir de geniş bir aileniz varsa siz de bilirsiniz ki isimler hep karıştırılır.

Ancak çoluk, çocuk, torun derken bir de geniş bir aileniz varsa siz de bilirsiniz ki isimler hep karıştırılır.

Ama teyzemiz bu konuda oldukça başarılıydı. İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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