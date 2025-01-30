Şehirle Konseptin Alaka Seviyesi: Trabzon’da Korku Filmlerini Aratmayan “Cazılar Deresi”

Karadeniz’in turistik şehri Trabzon’da bir tesis olan Cazılar Deresi, konseptiyle dikkat çekti. Korku filmlerinden fırlamışçasına yapılan tesis “Neden?” dedirtti. İzleyiciler tesisin aynı zamanda çok lezzetli balıklara sahip olduğunu da söylemeden edemedi. Gelin detaylara geçelim.
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Tesiste yer alan korkunç figürler Karadeniz’in kasvetiyle birleşince ayrı bir hava katmıştı.
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Gidenlerin çok beğendiği Cazılar Deresi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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