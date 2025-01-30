Şehirle Konseptin Alaka Seviyesi: Trabzon’da Korku Filmlerini Aratmayan “Cazılar Deresi”

Karadeniz’in turistik şehri Trabzon’da bir tesis olan Cazılar Deresi, konseptiyle dikkat çekti. Korku filmlerinden fırlamışçasına yapılan tesis “Neden?” dedirtti. İzleyiciler tesisin aynı zamanda çok lezzetli balıklara sahip olduğunu da söylemeden edemedi. Gelin detaylara geçelim.