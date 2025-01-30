Polise Sarılan Rehber Köpeğin Sevgi Arsızlığı Karşısında Pamuk Gibi Olduk

Patili dostlarımızdan köpeklerin sevgisi bir başka. Bir canlı nasıl böylesine sevgi dolu olabilir diye insan bazen şaşırıyor. Hayatımızın en güzel üyelerinden olan patili dostlarımızdan bir rehber köpek ile karşınızdayız. Polise sıkı sıkı sarılan tatlı dostumuz o anlarıyla hepimizi mest etti. Gelin detaylara geçelim.
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Sevgi arsızı rehber köpeğin sarılışı, bakışları adeta kalplerimizi eritti.
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Çevresindeki herkesten ilgi gören tatlı köpeğe karşı koymak imkansızdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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