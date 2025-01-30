Polise Sarılan Rehber Köpeğin Sevgi Arsızlığı Karşısında Pamuk Gibi Olduk

Patili dostlarımızdan köpeklerin sevgisi bir başka. Bir canlı nasıl böylesine sevgi dolu olabilir diye insan bazen şaşırıyor. Hayatımızın en güzel üyelerinden olan patili dostlarımızdan bir rehber köpek ile karşınızdayız. Polise sıkı sıkı sarılan tatlı dostumuz o anlarıyla hepimizi mest etti. Gelin detaylara geçelim.