Gelinini Görünce Sevinçten Çığlık Atan Kayınvalide Tepkisiyle Viral Oldu: “Bize de Anca Büyü Yaparlar”

@aysshomeblogg adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, erkek kardeşi ile eşinin annesine yaptığı sürprizi kayda alarak paylaştı. Bir anda oğlunu karşısında gören kadın çok sevinmişti ancak her şey gelinini görene kadardı.
Gelin detaylara geçelim. 👇
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Gelinini gören tatlı kayınvalide, oğlunu bir yana bırakıp sevinçten çığlıklar atmıştı.
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Gelin-kaynana olarak ilişkileri ise viral oldu. Yorumlarda buluşan izleyiciler imrendiklerini dile getirdi.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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