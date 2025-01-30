onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gelinini Görünce Sevinçten Çığlık Atan Kayınvalide Tepkisiyle Viral Oldu: “Bize de Anca Büyü Yaparlar”

Gelinini Görünce Sevinçten Çığlık Atan Kayınvalide Tepkisiyle Viral Oldu: “Bize de Anca Büyü Yaparlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.01.2025 - 11:52

İçerik Devam Ediyor

@aysshomeblogg adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, erkek kardeşi ile eşinin annesine yaptığı sürprizi kayda alarak paylaştı. Bir anda oğlunu karşısında gören kadın çok sevinmişti ancak her şey gelinini görene kadardı. 

Gelin detaylara geçelim. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelinini gören tatlı kayınvalide, oğlunu bir yana bırakıp sevinçten çığlıklar atmıştı.

Gelinini gören tatlı kayınvalide, oğlunu bir yana bırakıp sevinçten çığlıklar atmıştı.

Gelin-kaynana olarak ilişkileri ise viral oldu. Yorumlarda buluşan izleyiciler imrendiklerini dile getirdi.

Gelin-kaynana olarak ilişkileri ise viral oldu. Yorumlarda buluşan izleyiciler imrendiklerini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın