Gelinini Görünce Sevinçten Çığlık Atan Kayınvalide Tepkisiyle Viral Oldu: “Bize de Anca Büyü Yaparlar”

@aysshomeblogg adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, erkek kardeşi ile eşinin annesine yaptığı sürprizi kayda alarak paylaştı. Bir anda oğlunu karşısında gören kadın çok sevinmişti ancak her şey gelinini görene kadardı.

Gelin detaylara geçelim. 👇