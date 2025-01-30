250 Bin TL Değerindeki Balenciaga Marka Çanta Tasarımıyla Sorgulattı

Gün geçtikçe değişik tasarımlara sahip moda ürünleriyle karşılaşıyoruz. Kimilerini beğensek de kimileri göz zevkimize hiç hitap etmiyor. Şimdiyse tasarımlarıyla ünlü Balenciaga markasının 250 bin TL değerindeki çantasıyla karşınızdayız. Gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kola geçirilerek takılan çantanın 2 kiloya yakın ağırlığı var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın