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250 Bin TL Değerindeki Balenciaga Marka Çanta Tasarımıyla Sorgulattı

250 Bin TL Değerindeki Balenciaga Marka Çanta Tasarımıyla Sorgulattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.01.2025 - 09:49

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Gün geçtikçe değişik tasarımlara sahip moda ürünleriyle karşılaşıyoruz. Kimilerini beğensek de kimileri göz zevkimize hiç hitap etmiyor. Şimdiyse tasarımlarıyla ünlü Balenciaga markasının 250 bin TL değerindeki çantasıyla karşınızdayız. Gelin birlikte bakalım.

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Kola geçirilerek takılan çantanın 2 kiloya yakın ağırlığı var.

Kola geçirilerek takılan çantanın 2 kiloya yakın ağırlığı var.

Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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