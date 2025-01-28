Güzel Şeyler de Oluyor: Perişan Halde Bulunan Sokak Köpeğinin Son Hali İçinizi Isıtacak

@ankaragaripleri adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir hayvansever, kurtardığı birçok patili dostumuzu sayfasında paylaşıyor. Onun paylaşımlarıyla bizler de mutlu oluyoruz. Ölüme terk edilen, günlerce yiyecek yemek bulamayan, şiddet gören birçok kanatsız meleğin hayatına dokunuyor. Şimdiyse kapkara, dünyalar tatlısı bir köpek dostumuzun değişimiyle karşınıdayız.