Güzel Şeyler de Oluyor: Perişan Halde Bulunan Sokak Köpeğinin Son Hali İçinizi Isıtacak

@ankaragaripleri adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir hayvansever, kurtardığı birçok patili dostumuzu sayfasında paylaşıyor. Onun paylaşımlarıyla bizler de mutlu oluyoruz. Ölüme terk edilen, günlerce yiyecek yemek bulamayan, şiddet gören birçok kanatsız meleğin hayatına dokunuyor. Şimdiyse kapkara, dünyalar tatlısı bir köpek dostumuzun değişimiyle karşınıdayız.
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İlk bulduklarında fotoğraftaki gibi mutsuz, halsiz ve bakımsız olan biricik dostumuz tüm tedavilerinden sonra yeni bir hayata merhaba demişti.
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Artık onu yalnızca güldüğü günler bekliyordu!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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