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Hayvanlar Aleminin Renkli Üyeleri Papağanların Güldüren Anlarıyla Yapılan Edit Kalpleri Eritti

Hayvanlar Aleminin Renkli Üyeleri Papağanların Güldüren Anlarıyla Yapılan Edit Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.01.2025 - 23:00

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Hayvanlar aleminin en tatlı üyelerinden papağanlar, insanın hayatına neşe katan türden canlılar. Cinslerine göre değişkenlik göstermekle birlikte öğrenme kabiliyetleriyle konuşmayı hemen söküveriyorlar. Asıl eğlence ise bundan sonra başlıyor. Şimdiyse papağanların sahipleriyle geçirdiği komik anların derlendiği bir video ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Sahiplerine alıştıktan sonra tam bir maskot olan papağanlar aslında bakımı zor hayvanlardan.

Sahiplerine alıştıktan sonra tam bir maskot olan papağanlar aslında bakımı zor hayvanlardan.

Ne yazık ki doğal yaşam ortamlarından ayrılan hayvan dostlarımız mümkünse evin içinde kafesten ziyade büyük bir alanda bakılmalı.

Ne yazık ki doğal yaşam ortamlarından ayrılan hayvan dostlarımız mümkünse evin içinde kafesten ziyade büyük bir alanda bakılmalı.

Derlemede yer alanlar ise hayatlarından oldukça memnun olacak ki, böylesine mutlu oyun oynayabiliyorlar.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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