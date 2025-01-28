Hayvanlar Aleminin Renkli Üyeleri Papağanların Güldüren Anlarıyla Yapılan Edit Kalpleri Eritti

Hayvanlar aleminin en tatlı üyelerinden papağanlar, insanın hayatına neşe katan türden canlılar. Cinslerine göre değişkenlik göstermekle birlikte öğrenme kabiliyetleriyle konuşmayı hemen söküveriyorlar. Asıl eğlence ise bundan sonra başlıyor. Şimdiyse papağanların sahipleriyle geçirdiği komik anların derlendiği bir video ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.