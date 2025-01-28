Mutfaklarının Dağınıklığıyla Tepki Alan Gençler Yorumlara Dayanamayıp Temizlik Yaptı

@bekiradalioglu adlı TikTok hesabından öğrenci evlerinin mutfağını paylaşan gençler kısa sürede konuşulmuştu. Mutfakları öylesine dağınıktı ki, izleyiciler gözlerine inanamamıştı. Kimileriyse video çekmek için o hale getirdiklerini düşünmek istemişti. Şimdiyse gençler mutfaklarının son halini paylaştı.
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Sosyal medyadan gelen tepkilere karşı koyamayan gençler mutfaklarını temizledi.
“İsteyince yapılabiliyormuş”u kanıtlayan gençler, ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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