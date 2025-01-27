Cem Özkök Acil Destek: Bir Öğrenci Evinin Mutfağından Görüntüler “Yok Artık” Dedirtti

Öğrenci evlerinde temizlik konusunda mükemmellik beklenmese de bazen ipin ucu kaçabiliyor. Aile evindeki rahatlıktan yeni ayrılmaları, okul-sınav derken eve vakit ayıramamaları anlayışla karşılanabilir ancak öylesine bir mutfakla karşınızdayız ki gözlerinize inanamayacaksınız. @bekiradalioglu adlı TikTok hesabından paylaşılan videoya gelin birlikte bakalım.
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Bu mutfakta sigara izmaritleri, yemek artıkları, çöpler adeta havada uçuşuyordu.
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Cem Özkök de gelse, Kadir Ezildi de gelse işin içinden çıkmak zor görünüyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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