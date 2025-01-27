Kendisiyle Sevgili Olmak İsteyenlerin Harcaması Gereken Parayı Hesaplayan Kadını Böyle Tiye Aldı

@elvin_ibra adlı Azerbaycanlı içerik üreticisi, çektiği video ile keşfetlerimizde yerini aldı. Bir kadın kendisiyle sevgili olmak isteyen kişilerin aylık ne kadar harcama yapması gerektiğini hesaplamıştı. Hal böyle olunca içerik üreticisi de tiye almak istedi ve kendi için de aynı hesabı yaptı. Gelin detaylara geçelim.
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Kadın, makyaj malzemeleri, hediyeler, onlar bunlar derken 1450 manat yani 30 bin TL aylık gider hesaplamıştı.
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İçerik üreticisi ise oldukça temel şeylerle örnekler vermiş ve 11 manat olarak hesaplamıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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