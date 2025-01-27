Kendisiyle Sevgili Olmak İsteyenlerin Harcaması Gereken Parayı Hesaplayan Kadını Böyle Tiye Aldı

@elvin_ibra adlı Azerbaycanlı içerik üreticisi, çektiği video ile keşfetlerimizde yerini aldı. Bir kadın kendisiyle sevgili olmak isteyen kişilerin aylık ne kadar harcama yapması gerektiğini hesaplamıştı. Hal böyle olunca içerik üreticisi de tiye almak istedi ve kendi için de aynı hesabı yaptı. Gelin detaylara geçelim.