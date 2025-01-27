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Bir İçerik Üreticisi Avrupa Seyahatinden Sonra Kötü Yanlarını Dile Getirdi

Bir İçerik Üreticisi Avrupa Seyahatinden Sonra Kötü Yanlarını Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 09:34

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@yagmur_yildiran adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, Avrupa seyahatinin ardından bir paylaşımıyla dikkat çekti. “Hep iyi yanlarını konuştuk, biraz da kötü yanlarını konuşalım” diyerek söze başlamıştı. Ardından ise şahit olduğu ya da çevresinden duyduğu olayları aktardı. Gelin detaylara geçelim.

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Sizler de birkaç Avrupa ülkesinde hırsızlığın korkunç derecede fazla olduğunu duymuşsunuzdur. Yıldıran da buna değinmişti.

Sizler de birkaç Avrupa ülkesinde hırsızlığın korkunç derecede fazla olduğunu duymuşsunuzdur. Yıldıran da buna değinmişti.

Metrolarda “Hırsızlıklara dikkat edin” şeklinde anons geçildiğini, duraklara gelince hırsızların telefonları çalıp kendini dışarı attığını anlatmıştı.

Metrolarda “Hırsızlıklara dikkat edin” şeklinde anons geçildiğini, duraklara gelince hırsızların telefonları çalıp kendini dışarı attığını anlatmıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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