Bir İçerik Üreticisi Avrupa Seyahatinden Sonra Kötü Yanlarını Dile Getirdi

@yagmur_yildiran adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, Avrupa seyahatinin ardından bir paylaşımıyla dikkat çekti. “Hep iyi yanlarını konuştuk, biraz da kötü yanlarını konuşalım” diyerek söze başlamıştı. Ardından ise şahit olduğu ya da çevresinden duyduğu olayları aktardı. Gelin detaylara geçelim.