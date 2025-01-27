Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yemek Yerken Boğulma Tehlikesi Yaşayan Arkadaşını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Yemek Yerken Boğulma Tehlikesi Yaşayan Arkadaşını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 08:57

İçerik Devam Ediyor

Heimlich manevrası denince neredeyse akla gelen ilk ülke olduk. Bir dönemler heimlich manevrasına dair o kadar çok haber görüyorduk ki, insanlar başına gelse nasıl heimlich manevrası yapacağının telaşındaydı. Şimdiyse İstanbul’dan görüntülerle karşınızdayız. Nefes borusuna yemek kaçan ve boğulma tehlikesi yaşayan adamın yardımına arkadaşı koşmuştu. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: TRT Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arkadaşının boğulduğunu gören vatandaş heimlich manevrası ile hayatını kurtardı.

Arkadaşının boğulduğunu gören vatandaş heimlich manevrası ile hayatını kurtardı.

O anlar restoranın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

O anlar restoranın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mesut Mutlu Bahtiyar

Bizimle özdeşleşen bu hareketin adı "Cemalettin manevrası" olarak değiştirilsin, "Tayyar manevrası" da olabilir 🤔🤔🤔