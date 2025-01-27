Yemek Yerken Boğulma Tehlikesi Yaşayan Arkadaşını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Heimlich manevrası denince neredeyse akla gelen ilk ülke olduk. Bir dönemler heimlich manevrasına dair o kadar çok haber görüyorduk ki, insanlar başına gelse nasıl heimlich manevrası yapacağının telaşındaydı. Şimdiyse İstanbul’dan görüntülerle karşınızdayız. Nefes borusuna yemek kaçan ve boğulma tehlikesi yaşayan adamın yardımına arkadaşı koşmuştu. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: TRT Haber
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Arkadaşının boğulduğunu gören vatandaş heimlich manevrası ile hayatını kurtardı.
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O anlar restoranın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bizimle özdeşleşen bu hareketin adı "Cemalettin manevrası" olarak değiştirilsin, "Tayyar manevrası" da olabilir 🤔🤔🤔