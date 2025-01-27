Yemek Yerken Boğulma Tehlikesi Yaşayan Arkadaşını Heimlich Manevrası ile Kurtardı

Heimlich manevrası denince neredeyse akla gelen ilk ülke olduk. Bir dönemler heimlich manevrasına dair o kadar çok haber görüyorduk ki, insanlar başına gelse nasıl heimlich manevrası yapacağının telaşındaydı. Şimdiyse İstanbul’dan görüntülerle karşınızdayız. Nefes borusuna yemek kaçan ve boğulma tehlikesi yaşayan adamın yardımına arkadaşı koşmuştu. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: TRT Haber