Oyuncak Tasarlarken Tekerli Sandalye de Alan Kız Annesini Duygulandırdı

@chelsiehill adlı Instagram sayfasından paylaşılan video hepimizi duygulandırdı. Dünyalar tatlısı bir kız kendi ayıcığını tasarlamak için annesiyle bir mağazaya gitmişti. Bir detay ise dikkat çekti, annenin de gözlerini doldurdu. Gelin detaylara geçelim.