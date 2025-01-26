Oyuncak Tasarlarken Tekerli Sandalye de Alan Kız Annesini Duygulandırdı

@chelsiehill adlı Instagram sayfasından paylaşılan video hepimizi duygulandırdı. Dünyalar tatlısı bir kız kendi ayıcığını tasarlamak için annesiyle bir mağazaya gitmişti. Bir detay ise dikkat çekti, annenin de gözlerini doldurdu. Gelin detaylara geçelim.
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Kendi ayıcığını tasarlayan düşünceli kız ona bir de tekerli sandalye almıştı.
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Bunu gören annesi nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Birçok duyguyu bir arada yaşamıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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