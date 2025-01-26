Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İyi İnsanlar İyi ki Var: Yolda Yaralı Halde Bulduğu Köpeğe Yeni Bir Hayat Sundu

İyi İnsanlar İyi ki Var: Yolda Yaralı Halde Bulduğu Köpeğe Yeni Bir Hayat Sundu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.01.2025 - 22:39

İçerik Devam Ediyor

Hızla giden araçlar patili dostlarımız için ne yazık ki büyük bir tehlike. Kimileri bilinçli şoförlerin veterinere götürmesiyle hayata tutunma şansı yakalasa da kimileri ölüme terk ediliyor. Şimdiyse benzeri bir hikayeyle karşınızdayız. Araba çarpan ve yolda yardım eli uzatılmasını bekleyen bir patili dostumuzun hikayesi sizleri derinden etkileyecek. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendisine çarpan ve kaçan şoförün ardından hayvansever bir insan tatlı köpeği veterine götürüp tedavilerini karşıladıktan sonra sahiplendi.

Kendisine çarpan ve kaçan şoförün ardından hayvansever bir insan tatlı köpeği veterine götürüp tedavilerini karşıladıktan sonra sahiplendi.

Ailenin biricik üyesi haline gelen tatlı köpek artık daima gülüyor ve hayatın tadını çıkarıyordu.

Ailenin biricik üyesi haline gelen tatlı köpek artık daima gülüyor ve hayatın tadını çıkarıyordu.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın