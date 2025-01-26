İyi İnsanlar İyi ki Var: Yolda Yaralı Halde Bulduğu Köpeğe Yeni Bir Hayat Sundu

Hızla giden araçlar patili dostlarımız için ne yazık ki büyük bir tehlike. Kimileri bilinçli şoförlerin veterinere götürmesiyle hayata tutunma şansı yakalasa da kimileri ölüme terk ediliyor. Şimdiyse benzeri bir hikayeyle karşınızdayız. Araba çarpan ve yolda yardım eli uzatılmasını bekleyen bir patili dostumuzun hikayesi sizleri derinden etkileyecek. Gelin detaylara geçelim.
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Kendisine çarpan ve kaçan şoförün ardından hayvansever bir insan tatlı köpeği veterine götürüp tedavilerini karşıladıktan sonra sahiplendi.
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Ailenin biricik üyesi haline gelen tatlı köpek artık daima gülüyor ve hayatın tadını çıkarıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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