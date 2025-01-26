Bir Avukat Müvekkilinin Kaş Arasına Yaptırdığı Dolgu Sebebiyle Görme Kaybı Yaşadığını Anlatarak Uyardı

Dolgu ve botoks son yılların en popüler işlemlerinden. Belki sizler de dolgu için kullanılan malzeme ve yapılacak bölgeden kaynaklı olarak tehlike arz ettiğini duymuş olabilirsiniz. Burunda, kaş ortasında yani göze yakın bölgelerde yapılan dolguların kör olma riski taşıdığına dair iddialar var. Bir avukat da buna değindi ve uyardı.
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Müvekkilinin kaş ortasına yaptırdığı dolgudan sonra ne yazık ki görme kaybı yaşadığını aktardı ve yaptırılmaması gerektiğini söyledi.
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Sizler de böyle işlemlerde güzellik salonlarının aksine muhakkak doktorları tercih etmeniz gerektiğini unutmayınız.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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