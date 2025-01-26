Bir Avukat Müvekkilinin Kaş Arasına Yaptırdığı Dolgu Sebebiyle Görme Kaybı Yaşadığını Anlatarak Uyardı

Dolgu ve botoks son yılların en popüler işlemlerinden. Belki sizler de dolgu için kullanılan malzeme ve yapılacak bölgeden kaynaklı olarak tehlike arz ettiğini duymuş olabilirsiniz. Burunda, kaş ortasında yani göze yakın bölgelerde yapılan dolguların kör olma riski taşıdığına dair iddialar var. Bir avukat da buna değindi ve uyardı.