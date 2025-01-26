Otobana Terk Edilen Köpeği Kurtardı: Sokak Hayvanlarının Aleyhine Haber Yapanlara Sitem Etti

Can Tural adlı vatandaş şehirlerarası bir seyahatteyken yol kenarına terk edilen bir köpek dikkatini çekti. Hemen sağa çeken hayvansever, köpeğin yanına giderek onu koruma altına aldı. O anları kaydeden Tural’ın sokak hayvanlarının aleyhine haber yapan kanallara ve sayfalara da bi’ çift sözü vardı. Gelin detaylara geçelim.
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Kim bilir neler yaşadıktan, kulakları kesildikten sonra bu masum can otobana terk edilmişti bilinmez ancak Can Tural’la karşılaşması sonucu yeni bir hayata adım atacaktı.
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Hayvansever vatandaş, sokak köpeklerine müdahale etmeden önce bencil ve acımasız insanların masum canlarımızı ıssız yerlere terk etmesine engel olunması gerektiğini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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