Otobana Terk Edilen Köpeği Kurtardı: Sokak Hayvanlarının Aleyhine Haber Yapanlara Sitem Etti

Can Tural adlı vatandaş şehirlerarası bir seyahatteyken yol kenarına terk edilen bir köpek dikkatini çekti. Hemen sağa çeken hayvansever, köpeğin yanına giderek onu koruma altına aldı. O anları kaydeden Tural’ın sokak hayvanlarının aleyhine haber yapan kanallara ve sayfalara da bi’ çift sözü vardı. Gelin detaylara geçelim.