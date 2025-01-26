İngiltere’de Yaşayan Türk, İngiliz Babalar ile Türk Babaların Tepkilerini Kıyasladığı Videosuyla Viral Oldu

Türk milleti olarak kendimize has samimi ve abartı tepkilerimiz olduğunu kabul edelim. @thekebabboss adlı TikTok kullanıcısı da tam da bizleri anlatan bir paylaşım yapmasıyla hepimizi güldürmeyi başardı. İngiltere’de yaşayan Türk bir babaydı kendisi. Hal böyle olunca İngilizlerle, Türkleri kıyaslamıştı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk göbeğine değinmeyi es geçmeyen baba, İngiliz babaların çocuklarıyla oldukça yalın bir şekilde iletişime geçtiğini taklitle göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk babalarının ise hırpalayarak sevgiye boğduklarını ifade etti. İzleyiciler yorumlarda buluşup adama övgüler yağdırdı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın