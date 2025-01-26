Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İngiltere’de Yaşayan Türk, İngiliz Babalar ile Türk Babaların Tepkilerini Kıyasladığı Videosuyla Viral Oldu

İngiltere’de Yaşayan Türk, İngiliz Babalar ile Türk Babaların Tepkilerini Kıyasladığı Videosuyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.01.2025 - 18:30

İçerik Devam Ediyor

Türk milleti olarak kendimize has samimi ve abartı tepkilerimiz olduğunu kabul edelim. @thekebabboss adlı TikTok kullanıcısı da tam da bizleri anlatan bir paylaşım yapmasıyla hepimizi güldürmeyi başardı. İngiltere’de yaşayan Türk bir babaydı kendisi. Hal böyle olunca İngilizlerle, Türkleri kıyaslamıştı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk göbeğine değinmeyi es geçmeyen baba, İngiliz babaların çocuklarıyla oldukça yalın bir şekilde iletişime geçtiğini taklitle göstermişti.

Türk göbeğine değinmeyi es geçmeyen baba, İngiliz babaların çocuklarıyla oldukça yalın bir şekilde iletişime geçtiğini taklitle göstermişti.

Türk babalarının ise hırpalayarak sevgiye boğduklarını ifade etti. İzleyiciler yorumlarda buluşup adama övgüler yağdırdı.

Türk babalarının ise hırpalayarak sevgiye boğduklarını ifade etti. İzleyiciler yorumlarda buluşup adama övgüler yağdırdı.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın