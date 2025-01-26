İngiltere’de Yaşayan Türk, İngiliz Babalar ile Türk Babaların Tepkilerini Kıyasladığı Videosuyla Viral Oldu

Türk milleti olarak kendimize has samimi ve abartı tepkilerimiz olduğunu kabul edelim. @thekebabboss adlı TikTok kullanıcısı da tam da bizleri anlatan bir paylaşım yapmasıyla hepimizi güldürmeyi başardı. İngiltere’de yaşayan Türk bir babaydı kendisi. Hal böyle olunca İngilizlerle, Türkleri kıyaslamıştı. Gelin detaylara geçelim.