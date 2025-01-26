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Şaşılık Ameliyatı Olan Dünyalar Tatlısı Kızın İyileştikten Sonraki Sevinci Sizlere de Tebessüm Ettirecek!

Şaşılık Ameliyatı Olan Dünyalar Tatlısı Kızın İyileştikten Sonraki Sevinci Sizlere de Tebessüm Ettirecek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.01.2025 - 17:14

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Gözlerinden doğuştan şaşılık problemi yaşayan dünyalar tatlısı bir kızın ailesi ameliyat ve iyileşme sürecini anbean kaydetti, ardından soyal medyada paylaştı. Tatlı kızın ameliyat sonrası yaşadığı mutluluk paha biçilemezdi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de onun sevincini paylaşacağına eminiz.

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Tatlı kız ameliyat sürecinde zorluklar yaşa da güçlü kalmayı başarmıştı.

Tatlı kız ameliyat sürecinde zorluklar yaşa da güçlü kalmayı başarmıştı.

İyileştikten sonra ise yüzünden gülüşler eksik olmadı.

İyileştikten sonra ise yüzünden gülüşler eksik olmadı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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