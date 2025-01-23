Babalar… Babalarımız: Bir Genç Annesine Kıyasla Babasının Sosyal Hayatı Olmadığını Anlattı

Bir içerik üreticisi babalar ve anneleri kıyasladığı paylaşımıyla viral oldu. Kendi babasından yola çıkarak bir genelleme yapmıştı. İzleyiciler de bahsettiği durumun doğru olduğuna yönelik yorumlar yaptı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?
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İçerik üreticisi, babasının mahalleden, üniversiteden arkadaşları olduğunu ancak sosyalleşmek gibi bir alışkanlığı olmadığını dile getirmişti.
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Annesinin ise aksine yakın arkadaş çevresi olduğunu pikniklere, alışverişlere gittiğini söylemişti. İzleyicilerden kimileri kendilerinden kimileri de çevrelerinden yola çıkarak babaların sosyal hayatının bir süre sonra azaldığını söylemişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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