Babalar… Babalarımız: Bir Genç Annesine Kıyasla Babasının Sosyal Hayatı Olmadığını Anlattı

Bir içerik üreticisi babalar ve anneleri kıyasladığı paylaşımıyla viral oldu. Kendi babasından yola çıkarak bir genelleme yapmıştı. İzleyiciler de bahsettiği durumun doğru olduğuna yönelik yorumlar yaptı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?