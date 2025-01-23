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Babalar… Babalarımız: Bir Genç Annesine Kıyasla Babasının Sosyal Hayatı Olmadığını Anlattı

Babalar… Babalarımız: Bir Genç Annesine Kıyasla Babasının Sosyal Hayatı Olmadığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 15:56

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Bir içerik üreticisi babalar ve anneleri kıyasladığı paylaşımıyla viral oldu. Kendi babasından yola çıkarak bir genelleme yapmıştı. İzleyiciler de bahsettiği durumun doğru olduğuna yönelik yorumlar yaptı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?

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İçerik üreticisi, babasının mahalleden, üniversiteden arkadaşları olduğunu ancak sosyalleşmek gibi bir alışkanlığı olmadığını dile getirmişti.

İçerik üreticisi, babasının mahalleden, üniversiteden arkadaşları olduğunu ancak sosyalleşmek gibi bir alışkanlığı olmadığını dile getirmişti.

Annesinin ise aksine yakın arkadaş çevresi olduğunu pikniklere, alışverişlere gittiğini söylemişti. İzleyicilerden kimileri kendilerinden kimileri de çevrelerinden yola çıkarak babaların sosyal hayatının bir süre sonra azaldığını söylemişti.

Annesinin ise aksine yakın arkadaş çevresi olduğunu pikniklere, alışverişlere gittiğini söylemişti. İzleyicilerden kimileri kendilerinden kimileri de çevrelerinden yola çıkarak babaların sosyal hayatının bir süre sonra azaldığını söylemişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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