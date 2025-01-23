Kırık Cam Teorisiyle, Suç ve Ceza Olmasaydı Kim Ne Kadar Erdemli Olabilirdi?

Betül Uslu içerik üreticisi Philip Zimbardo’nun 1969’da suç psikolojisini gözlemlemek için yaptığı bir deneyi anlattı. Uslu, verdiği örneklerle durumu pekiştirmişti. Örneklerden biri, temiz bir sokaktan ya da kirli bir geçerken yere çöp atma konusunda yaşanan ayrımdı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Zimbardo ise deneyi, bir mahalleye koyduğu aracı gözlemleyerek yapmıştı. Araç tamtakır haftalarca durmuş ancak bir camı kırılarak gözlemlendikten sonra hurdaya döndüğü görülmüştü.
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İşte mesele tam olarak buydu. Herkesin erdemli olması mümkün değildi ve bu sebeple erdemi koruyabilmek için yasalardan destek almak gerekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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