Kırık Cam Teorisiyle, Suç ve Ceza Olmasaydı Kim Ne Kadar Erdemli Olabilirdi?

Betül Uslu içerik üreticisi Philip Zimbardo’nun 1969’da suç psikolojisini gözlemlemek için yaptığı bir deneyi anlattı. Uslu, verdiği örneklerle durumu pekiştirmişti. Örneklerden biri, temiz bir sokaktan ya da kirli bir geçerken yere çöp atma konusunda yaşanan ayrımdı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?