Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kırık Cam Teorisiyle, Suç ve Ceza Olmasaydı Kim Ne Kadar Erdemli Olabilirdi?

Kırık Cam Teorisiyle, Suç ve Ceza Olmasaydı Kim Ne Kadar Erdemli Olabilirdi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 14:10

İçerik Devam Ediyor

Betül Uslu içerik üreticisi Philip Zimbardo’nun 1969’da suç psikolojisini gözlemlemek için yaptığı bir deneyi anlattı. Uslu, verdiği örneklerle durumu pekiştirmişti. Örneklerden biri, temiz bir sokaktan ya da kirli bir geçerken yere çöp atma konusunda yaşanan ayrımdı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zimbardo ise deneyi, bir mahalleye koyduğu aracı gözlemleyerek yapmıştı. Araç tamtakır haftalarca durmuş ancak bir camı kırılarak gözlemlendikten sonra hurdaya döndüğü görülmüştü.

Zimbardo ise deneyi, bir mahalleye koyduğu aracı gözlemleyerek yapmıştı. Araç tamtakır haftalarca durmuş ancak bir camı kırılarak gözlemlendikten sonra hurdaya döndüğü görülmüştü.

İşte mesele tam olarak buydu. Herkesin erdemli olması mümkün değildi ve bu sebeple erdemi koruyabilmek için yasalardan destek almak gerekti.

İşte mesele tam olarak buydu. Herkesin erdemli olması mümkün değildi ve bu sebeple erdemi koruyabilmek için yasalardan destek almak gerekti.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın