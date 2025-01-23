Ailesinin ve Arkadaşlarının Telefonu Nasıl Açacağını Tonlamasına Kadar Tahmin Etti

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım baş göstermesin. Şimdilerdeyse içerik üreticileri aradığı kişilerin telefonu nasıl açacaklarını tahmin ediyorlar. Hande Arıcan adlı içerik üreticisi de akıma katıldı. Ailesini ve arkadaşlarını tek tek aradı. Gelin detaylara geçelim!
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Aramalara ilk olarak ablasıyla başladı ve hangi tonlamayla “alo” diyeceğini bildi.
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Ve tabii devamında aradığı kişileri de doğru tahmin etmişti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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